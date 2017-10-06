Підозрювані в ухилянні від сплати податків отримають 5 мільйонів на ремонт парку в Кураховому

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації 15 вересня за результатами відкритих торгів уклав договір підряду з ПП «Ремводпласт плюс» на реконструкцію парку в м. Курахове вартістю 5,35 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Угода передбачає, що до кінця цього року підрядник виконає третю чергу реконструкції Курахівського міського парку «Ювілейний». Роботи будуть профінансовані з коштів спеціального фонду обласного бюджету. Третя черга реконструкції включатиме в себе покриття тротуарів плиткою ФЕМ, встановлення МАФів (лави, урни, контейнери для сміття) та озеленення території (кущі, квіти, газон).

Єдиним конкурентом ПП «Ремводпласт плюс» на торгах було ПП «Донбас Будіндустрія Сервіс», пропозиція якого була дорожчою на 0,2%. В ході електронного аукціону учасники не зробили жодного кроку на пониження ціни.

«Ремводпласт плюс» раніше знаходилося в Донецьку, але після початку війни перереєструвалося в Києві. До грудня 2015 р. підприємство було записано на донеччанина Володимира Барю. Після публікації «Наших грошах» про можливе членство Барі у «громадському русі «Донецька республіка» фірму було перереєстровано на іншого донеччанина — Романа Казмирського, який рішенням власника підприємства № 6 від 02.12.2015 р. став новим власником «Ремводпласт плюс» на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. Цим же рішенням Баря звільнив директора Анатолія Темирова та призначив новим директором Казмирського.

Крім «Ремводпласт плюс» Казмирський має частки в статутних капіталах ТОВ «Донецька інноваційна компанія» та ТОВ «Техномаш-Донецьк» (спільно з харків’янином Валерієм Данильченко).

Субпідрядником «Ремводпласт плюс» за договором виступить ТОВ «Красногорівське ремонтно-будівельне підприємство» (м. Курахове), записане на донеччанина Дмитра Щетиніна.

Обидва підприємства фігурували у кримінальних провадженнях щодо конвертаційних центрів. Як було встановлено вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 10.05.2016 р. по справі про фіктивне підприємництво № 428/1898/16-к (справа про фіктивне підприємництво), підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» в період з квітня по жовтень 2015 р. сформувало штучний податковий кредит контрагентам-покупцям, у тому числі «Красногорівське ремонтно-будівельне підприємство», з відповідним зменшенням їх податкових зобов’язань у вигляді несплати ПДВ на загальну суму понад 9 млн. грн.

В свою чергу, 27 липня 2017 р. слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури, подане в рамках розслідування кримінального провадження щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, і надав тимчасовий доступ до речей та документів «Ремводпласт плюс». Прокуратура стверджувала, що «Ремводпласт плюс» є користувачем послуг конвертаційного центру та ухилялося від спали податків.

Єдиним учасником та директором зареєстрованого в Мирнограді Донецької області «Донбас Будіндустрія Сервіс» є Олександр Єршов. В липні цього року підприємство вже програвало тендер «Ремводпласт плюс». Тоді мова йшла про реконструкцію частини приміщень лікарні в Мирнограді з очікуваною вартістю закупівлі у 7,5 млн. грн.

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