ГПУ відхрестилась від найдорожчих Toyota Corolla, пославшись на ті, яких нема

У вересні «Наші гроші» опублікували новину, що Генпрокуратура України купила 15 автомобілів Toyota Corolla на загальну суму 10 мільйонів, вказавши, що ГПУ вибрала комплектацію Style, яка є найдорожчою, а кожен автомобіль прокурорам обійшовся у 619 тис грн.

Інформація була передрукована багатьма інтернет-виданнями, у тому числі і «Українською правдою», яка вирішила поцікавитися, чому прокурорам необхідні Toyota Corolla саме в такій комплектації.

Генпрокуратура відхрестилася від того, що автомобілі Toyota Corolla були придбані у найдорожчій комплектації Style, пояснивши, що є більш дорога Exclusive, яка коштує на 9,5% дорожче – 26,5 тис євро. При чому ГПУ послалось на якогось офіційного дилера Toyota, не конкретизувавши якого саме.

Втім, ТОВ «ВІДІ Автострада» Віталія Джуринського, яке виграло тендер на закупівлю 15 автомобілів Toyota Corolla, не пропонує Toyota Corolla Exclusive. На його сайті найдорожчою комплектацією є Toyota Corolla Style.

Corolla у комплектації Exclusive не згадується і на сайті єдиного конкурента «ВІДІ Автострада» під час торгів ТОВ «Гранд-Мотор» Тетяни Дерешук та депутата Красилівської міськради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Марії Гвоздьової.

Крім того, офіційні дилери Toyota в Україні, яких найкраще знають пошуковики, на своїх сайтах не пропонують придбати у них Toyota Corolla Exclusive. Вони жодним чином не згадують про цю комплектацію. А найдорожчою у них є Toyota Corolla Style, які купила ГПУ. Переконатися в цьому можна тут і тут.

У відкритих джерелах є інформація про Toyota Corolla Exclusive. Але вона не відноситься до пропозицій про продаж у відомих українських автосалонах. Наприклад, можна дізнатися, що Corolla Exclusive з 1,8-літровим двигуном за кордоном вибирають не так охоче, ніж з 1,6-літровим, яким оснащені Toyota Corolla, що пропонують дилери Toyota в Україні.

Генпрокуратура, пояснюючи, чому зупинилося саме на Toyota Corolla Style, зазначає, що такі автомобілі використовувалися Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у 2016 році, добре себе зарекомендували завдяки високому рівню безпеки, міцності та надійності.

Втім, якщо ГПУ так сподобались Toyota Corolla, а не інші відносно недорогі автівки, то було в непогано зрозуміти, невже така погана безпека, міцність та надійність у Corolla Active (ціни починаються з 540 тис грн., що на 13% менше від придбаних ГПУ), або Corolla Live (від 478 грн, або на 27% менше), чи Corolla City (від 414 тис грн., або на 34% менше)? Чи все-таки прокурорів приваблює Corolla Style іншими, більш топовими характеристиками?

Блог від: Віктор Волокита, «Наші гроші»

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