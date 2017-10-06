Екс-менеджерка Кардакова поділила з «запоріжсталівцями» 86 мільйонів на надкоштовне приладдя для безпеки Запоріжжя

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
06 Жовтня 2017
КП «Центр управління ІТ» Запорізької міської ради 18-21 вересня за результатами тендерів уклала чотири угоди щодо Ситуаційного командного центру, Центру обробки відеоданих та Програмно-апаратного комплексу відеоспостереження на загальну суму 85,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
ТОВ «ІТ-Інтегратор» поставить обладнання й софту на 61,37 млн грн.:
Воно має бути виготовленим не раніше 2016 року, а в специфікаціях вказано 2017 рік.
Точки бездротового доступу AIR-AP1852I-E-K9C із сервісною підтримкою CON-PSRT- AIRAP18A замовили по 27 641 грн./шт. без ПДВ. У відкритих джерелах ці точки з післягарантійним обслуговуванням і сервісною програмою коштують 19 394 грн./шт.
Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі п’яти відсотків.
Конкурентами на більшому тендері були ТОВ «ЕсАй Біс» і ДочП «Ес Енд Ті Україна», а на меншому – лише ТОВ «Сучасні Інформаційні Системи».
Засновником «ІТ-Інтегратор» (стара назва – «Укр-Інвест-Консалтинг») є Надія Омельченко, яка володіє ТОВ «Імекс Рітейл» із Романом Омельченком. Раніше вона була директором нині ліквідованої ГО «Спілка діячів в галузі інформаційних технологій «ІТ-клуб», де підписантом був Олександр Кардаков. А також співволоділа і керувала припиненим ТОВ «Нью-Проджект» (раніше – «Октава Аутсорсинг»), бенефіціаром якого теж був Кардаков.
Раніше «ІТ-Інтегратор» належав кіпрським офшорам: «Крамарія Холдінгс Лімітед» («Kramaria Holdings Limited»), а до того – «Редрікс Холдинг Лімітед» («Redrix Holding Limited, Llc»). Директором із жовтня 2015 року є Максим Жданов.
ТОВ «Системний Інноваційний Сервіс – Запоріжжя» за 24,27 млн грн. виконає інженерні та будівельні роботи з реконструкцією будівлі по пров. Явірний, 8а. Мають замінити вікна та двері, опорядити зовнішні стіні металосайдингом з утепленням, провести гідроізоляцію цоколю, змонтувати підвісні стелі, укласти підлогу з керамічної плитки, замінити систему трубопроводів, вентиляції, електропостачання тощо. Також поставлять офісні меблі, змонтують відеостіну з 24 LCD-модулів, сервери і подібне.
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Субпідрядниками будуть той же «ІТ-Інтегратор» і ТОВ «Запорожполімерресурси».
Як писали «Наші гроші. Запоріжжя», фірма «СІС – Запоріжжя» входить до сфери впливу комбінату «Запоріжсталь», як і єдиний конкурент – ТОВ «Девелопмент енд констракшн».
Материнська компанія ТОВ «Системний інноваційний сервіс» кіпрської «С.І.С.Л. Систем Інновейшинал Сервіс Лтд» отримає 74 тис грн. за авторський нагляд за цим будівництвом по 616 грн. за людино-день.
|Найменування обладнання/роботи від ТОВ «ІТ-Інтегратор»
|Виробник
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. без ПДВ
|Точка бездротового доступу AIR- АР1852І-Е-К9С
|Cisco
|9
|27 641
|AIR-AP1852I-E-K9C, Точка доступу 802.11 ас Wave 2; 4×4:4SS; Int Ant; E Reg Dom (Config)
|Cisco
|1
|CON-PSRT- AIRAP18A, Сервісна підтримка PRTNR SS 8X5XNBD 802.11ac Wave 2; 4×4:4SS; Int Ant; E Reg
|Cisco
|1
|Контролер точок бездротового доступу AIR-CT2504-5-K9
|Cisco
|1
|72 227
|AIR-CT2504-5-K9, Контролер точок бездротового доступу 2504 Wireless Controller with 5 АР Licenses
|Cisco
|1
|CON-PSRT-CT255, Сервісна підтримка PRTNR SS 8X5XNBD 2504 Wireless LAN Co
|Cisco
|1
|AIR-CT2504-RMNT=, Комплект кріплення 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket
|Cisco
|1
|L-LIC-CT2504-1A, Програмна продукція 1 АР Adder License for 2504 WLAN Controller (e-Delivery)
|Cisco
|4
|CON-PSBU-LLICCT1A, Сервісна підтримка PSS SWSS UPGRADES 1 AP Adder License for 2504 WLAN Control
|Cisco
|4
|Комутатор WS-C3850-12XS-S
|Cisco
|1
|737 599
|WS-C3850-12XS-S, Комутатор Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base
|Cisco
|1
|CON-PSRT- WSC3851X, Сервісна підтримка PRTNR SS 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Sw
|Cisco
|1
|PWR-C1-350WAC/2, Додаткове джерело живлення 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply
|Cisco
|1
|SFP-10G-LR=, Модуль 10GBASE-LR SFP Module
|Cisco
|2
|SFP-10G-SR=, Оптичний модуль 10GBASE-SR SFP Module
|Cisco
|4
|GLC-TE=, Інтерфейсний модуль 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
|Cisco
|2
|Комутатор WS-C3850-48F-S
|Cisco
|2
|514 096
|WS-C3850-48F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base
|Cisco
|1
|CON-PSRT-WSC388FS PRTNR SS 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP
|Cisco
|1
|PWR-C 1-1100WAC/2, Блок живлення 1100W AC Config 1 Secondary Power Supply
|Cisco
|1
|C3850-NM-2-10G, Модуль Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module
|Cisco
|1
|SFP-10G-SR= Оптичний модуль 10GBASE-SR SFP Module
|Cisco
|1
|Шассі для блейд серверів Cisco USC 5108, до складу входить:
|Cisco
|1
|885 477
|UCS-SP-5108-AC3 UCS SP Select 5108 АС2 Chassis w/2304 IO, 4x SFP cable 3m
|Cisco
|1
|CON-3SNT-5108AC3 3YR SMARTNET 8X5XNBD, UCS SP Select 5108 AC2 Chassis w/2304
|Cisco
|1
|UCS-SP-LIC-40GE SP 3rdGen Fl Per port Lie to connect Bseries, FEX or C-di
|Cisco
|4
|SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module
|Cisco
|10
|Блейд Сервер Cisco USC B200 M4, до складу входить:
|Cisco
|2
|686 838
|UCS-SP-B200M4-B-A5 (Not sold standalone)B200M4 Adv5 w/2xE52650v4,8x16GB.VIC1340
|Cisco
|2
|CON-3SNT-B200BA5 3YR SNTC 8X5XNBD, (Not sold standalone)B200M4 Adv5 w/2xE5265
|Cisco
|2
|UCSB-MRAID12G Cisco FlexStorage 12G SAS RAID controller with Drive bays
|Cisco
|2
|UCS-HD300G10K12G= 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
|Cisco
|4
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrDCCore RUS LicSAPk OLP 2Lic C Gov CoreLic 9EA-00246
|Microsoft
|24
|Блейд Сервер Cisco USC B200 M4, до складу входить:
|Cisco
|1
|4 183 388
|: UCS-SP-B200M4-B-F1 Not sold standaloneB200M4Hi- Freq1w/2xE52643v4,8x32GB,VIC1340
|Cisco
|1
|CON-3SNT-B200BF1 3YR SNTC 8X5XNBD, Not sold standaloneB200M4Hi- Freq1w/2xE5264
|Cisco
|1
|UCSB-MRAID12G Cisco FlexStorage 12G SAS RAID controller with Drive bays
|Cisco
|1
|UCS-HD300G10K12G= 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
|Cisco
|2
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrDCCore RUS LicSAPk OLP 2Lic C Gov CoreLic 9EA-00246
|Microsoft
|8
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLP 2Lic C Gov CoreLic
|Microsoft
|6
|Блейд Сервер Cisco USC B420 M4, до складу входить:
|Cisco
|1
|3 664 694
|Сервер UCSB-B420-M4-U UCS В420 М4 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mLOM (UPG)
|Cisco
|1
|CON-3SNT-B420M4U1 3YR SNTC 8X5XNBD UCS B420 M4 Blade Server w/o CPU, memor
|Cisco
|1
|UCS-CPU-E5-4669E 2.20 GHz E5-4669 V4/135W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz
|Cisco
|4
|UCS-MR-1X322RV-A 32GB DDR4-2400- MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v
|Cisco
|8
|UCS-HD300G10K12G 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD
|Cisco
|2
|UCSB-MLOM-40G-03 Cisco UCS VIC 1340 modular LOM for blade servers
|Cisco
|1
|UCSB-MLOM-PT-01 Cisco UCS Port Expander Card (mezz) for VIC
|Cisco
|1
|UCSB-MRAID12G Cisco FlexStorage 12G SAS RAID controller with Drive bays
|Cisco
|1
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrDCCore RUS UcSAPk OLP 2Lic C Gov CoreLic
|Microsoft
|44
|Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrCAL RUS LicSAPk OLP C Gov DvcCAL
|Microsoft
|100
|Примірник програмної продукції з ліцензією “Базова ліцензія XProtect Corporate Base Server”
|Milestone
|1
|Програмна продукція Пакет підтримки базової ліцензії 3 year РМА for XProtect Corporate Base Server
|Milestone
|1
|Примірник програмної продукції з ліцензією “Ліцензія на камеру XProtect Corporate Device Channel License”
|Milestone
|7
|Програмна продукція Пакет підтримки ліцензії на камеру 3 year РМА for XProtect Corporate Device Channel License
|Milestone
|7
|XPLPRBL Програмна продукція Milestone XProtect LPR Base License
|Milestone
|1
|Мережева система зберігання даних, до складу входить:
|EMC
|1
|38 851 643
|NL410-SAT-S09 NL410-210T+800G SSD/48G/2X10GE 2X1GE
|EMC
|5
|800-0012 PWRCRD,2,IEC320 С14- C13,208V UNIVERSAL
|EMC
|7
|851-0099 2 SFP+ OPTICS КІТ – 10GBE
|EMC
|5
|851-0209 CABLE, IB QDR, QSFP-QSFP, 3M
|EMC
|10
|851-0284 SWITCH, IB QDR, 36 PORT, 2PS, 1U
|EMC
|2
|M-PS-HW-l-001 ENHANCED HARDWARE SUPPORT
|EMC
|1
|200-0374-CF ENTERPRISE- SMARTQUOTAS TIER 5 GENS =ID
|EMC
|5
|M-PS-SW-l-001 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT
|EMC
|1
|D3FC-OM3-10M 10M MM FIBRE CABLE LC-LC
|EMC
|10
|Монтажні та пусконалагоджувальні роботи:
|–
|1
|75 000
Tеги | Важливо, Зв’язок, Комп’ютерізація
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