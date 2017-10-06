Екс-менеджерка Кардакова поділила з «запоріжсталівцями» 86 мільйонів на надкоштовне приладдя для безпеки Запоріжжя

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06 Жовтня 2017

КП «Центр управління ІТ» Запорізької міської ради 18-21 вересня за результатами тендерів уклала чотири угоди щодо Ситуаційного командного центру, Центру обробки відеоданих та Програмно-апаратного комплексу відеоспостереження на загальну суму 85,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «ІТ-Інтегратор» поставить обладнання й софту на 61,37 млн грн.:

  • системи зберігання та обробки даних за 58,84 млн грн.
  • локальної обчислювальної мережі на 2,53 млн грн.

Воно має бути виготовленим не раніше 2016 року, а в специфікаціях вказано 2017 рік.

Точки бездротового доступу AIR-AP1852I-E-K9C із сервісною підтримкою CON-PSRT- AIRAP18A замовили по 27 641 грн./шт. без ПДВ. У відкритих джерелах ці точки з післягарантійним обслуговуванням і сервісною програмою коштують 19 394 грн./шт.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі п’яти відсотків.

Конкурентами на більшому тендері були ТОВ «ЕсАй Біс» і ДочП «Ес Енд Ті Україна», а на меншому – лише ТОВ «Сучасні Інформаційні Системи».

Засновником «ІТ-Інтегратор» (стара назва – «Укр-Інвест-Консалтинг») є Надія Омельченко, яка володіє ТОВ «Імекс Рітейл» із Романом Омельченком. Раніше вона була директором нині ліквідованої ГО «Спілка діячів в галузі інформаційних технологій «ІТ-клуб», де підписантом був Олександр Кардаков. А також співволоділа і керувала припиненим ТОВ «Нью-Проджект» (раніше – «Октава Аутсорсинг»), бенефіціаром якого теж був Кардаков.

Раніше «ІТ-Інтегратор» належав кіпрським офшорам: «Крамарія Холдінгс Лімітед» («Kramaria Holdings Limited»), а до того – «Редрікс Холдинг Лімітед» («Redrix Holding Limited, Llc»). Директором із жовтня 2015 року є Максим Жданов.

ТОВ «Системний Інноваційний Сервіс – Запоріжжя» за 24,27 млн грн. виконає інженерні та будівельні роботи з реконструкцією будівлі по пров. Явірний, 8а. Мають замінити вікна та двері, опорядити зовнішні стіні металосайдингом з утепленням, провести гідроізоляцію цоколю, змонтувати підвісні стелі, укласти підлогу з керамічної плитки, замінити систему трубопроводів, вентиляції, електропостачання тощо. Також поставлять офісні меблі, змонтують відеостіну з 24 LCD-модулів, сервери і подібне.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Субпідрядниками будуть той же «ІТ-Інтегратор» і ТОВ «Запорожполімерресурси».

Як писали «Наші гроші. Запоріжжя», фірма «СІС – Запоріжжя» входить до сфери впливу комбінату «Запоріжсталь», як і єдиний конкурент – ТОВ «Девелопмент енд констракшн».

Материнська компанія ТОВ «Системний інноваційний сервіс» кіпрської «С.І.С.Л. Систем Інновейшинал Сервіс Лтд» отримає 74 тис грн. за авторський нагляд за цим будівництвом по 616 грн. за людино-день.

 

Найменування обладнання/роботи від ТОВ «ІТ-Інтегратор» Виробник Кількість, шт. Ціна, грн./шт. без ПДВ
Точка бездротового доступу AIR- АР1852І-Е-К9С Cisco 9 27 641
AIR-AP1852I-E-K9C, Точка доступу 802.11 ас Wave 2; 4×4:4SS; Int Ant; E Reg Dom (Config) Cisco 1
CON-PSRT- AIRAP18A, Сервісна підтримка PRTNR SS 8X5XNBD 802.11ac Wave 2; 4×4:4SS; Int Ant; E Reg Cisco 1
Контролер точок бездротового доступу AIR-CT2504-5-K9 Cisco 1 72 227
AIR-CT2504-5-K9, Контролер точок бездротового доступу 2504 Wireless Controller with 5 АР Licenses Cisco 1
CON-PSRT-CT255, Сервісна підтримка PRTNR SS 8X5XNBD 2504 Wireless LAN Co Cisco 1
AIR-CT2504-RMNT=, Комплект кріплення 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket Cisco 1
L-LIC-CT2504-1A, Програмна продукція 1 АР Adder License for 2504 WLAN Controller (e-Delivery) Cisco 4
CON-PSBU-LLICCT1A, Сервісна підтримка PSS SWSS UPGRADES 1 AP Adder License for 2504 WLAN Control Cisco 4
Комутатор WS-C3850-12XS-S Cisco 1 737 599
WS-C3850-12XS-S, Комутатор Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base Cisco 1
CON-PSRT- WSC3851X, Сервісна підтримка PRTNR SS 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Sw Cisco 1
PWR-C1-350WAC/2, Додаткове джерело живлення 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply Cisco 1
SFP-10G-LR=, Модуль 10GBASE-LR SFP Module Cisco 2
SFP-10G-SR=, Оптичний модуль 10GBASE-SR SFP Module Cisco 4
GLC-TE=, Інтерфейсний модуль 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire Cisco 2
Комутатор WS-C3850-48F-S Cisco 2 514 096
WS-C3850-48F-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base Cisco 1
CON-PSRT-WSC388FS PRTNR SS 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Cisco 1
PWR-C 1-1100WAC/2, Блок живлення 1100W AC Config 1 Secondary Power Supply Cisco 1
C3850-NM-2-10G, Модуль Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module Cisco 1
SFP-10G-SR= Оптичний модуль 10GBASE-SR SFP Module Cisco 1
Шассі для блейд серверів Cisco USC 5108, до складу входить: Cisco 1 885 477
UCS-SP-5108-AC3 UCS SP Select 5108 АС2 Chassis w/2304 IO, 4x SFP cable 3m Cisco 1
CON-3SNT-5108AC3 3YR SMARTNET 8X5XNBD, UCS SP Select 5108 AC2 Chassis w/2304 Cisco 1
UCS-SP-LIC-40GE SP 3rdGen Fl Per port Lie to connect Bseries, FEX or C-di Cisco 4
SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module Cisco 10
Блейд Сервер Cisco USC B200 M4, до складу входить: Cisco 2 686 838
UCS-SP-B200M4-B-A5 (Not sold standalone)B200M4 Adv5 w/2xE52650v4,8x16GB.VIC1340 Cisco 2
CON-3SNT-B200BA5 3YR SNTC 8X5XNBD, (Not sold standalone)B200M4 Adv5 w/2xE5265 Cisco 2
UCSB-MRAID12G Cisco FlexStorage 12G SAS RAID controller with Drive bays Cisco 2
UCS-HD300G10K12G= 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD Cisco 4
Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrDCCore RUS LicSAPk OLP 2Lic C Gov CoreLic 9EA-00246 Microsoft 24
Блейд Сервер Cisco USC B200 M4, до складу входить: Cisco 1 4 183 388
: UCS-SP-B200M4-B-F1 Not sold standaloneB200M4Hi- Freq1w/2xE52643v4,8x32GB,VIC1340 Cisco 1
CON-3SNT-B200BF1 3YR SNTC 8X5XNBD, Not sold standaloneB200M4Hi- Freq1w/2xE5264 Cisco 1
UCSB-MRAID12G Cisco FlexStorage 12G SAS RAID controller with Drive bays Cisco 1
UCS-HD300G10K12G= 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD Cisco 2
Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrDCCore RUS LicSAPk OLP 2Lic C Gov CoreLic 9EA-00246 Microsoft 8
Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLP 2Lic C Gov CoreLic Microsoft 6
Блейд Сервер Cisco USC B420 M4, до складу входить: Cisco 1 3 664 694
Сервер UCSB-B420-M4-U UCS В420 М4 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mLOM (UPG) Cisco 1
CON-3SNT-B420M4U1 3YR SNTC 8X5XNBD UCS B420 M4 Blade Server w/o CPU, memor Cisco 1
UCS-CPU-E5-4669E 2.20 GHz E5-4669 V4/135W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz Cisco 4
UCS-MR-1X322RV-A 32GB DDR4-2400- MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v Cisco 8
UCS-HD300G10K12G 300GB 12G SAS 10K RPM SFF HDD Cisco 2
UCSB-MLOM-40G-03 Cisco UCS VIC 1340 modular LOM for blade servers Cisco 1
UCSB-MLOM-PT-01 Cisco UCS Port Expander Card (mezz) for VIC Cisco 1
UCSB-MRAID12G Cisco FlexStorage 12G SAS RAID controller with Drive bays Cisco 1
Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrDCCore RUS UcSAPk OLP 2Lic C Gov CoreLic Microsoft 44
Програмна продукція: примірник комп’ютерної програми Microsoft WinSvrCAL RUS LicSAPk OLP C Gov DvcCAL Microsoft 100
Примірник програмної продукції з ліцензією “Базова ліцензія XProtect Corporate Base Server” Milestone 1
Програмна продукція Пакет підтримки базової ліцензії 3 year РМА for XProtect Corporate Base Server Milestone 1
Примірник програмної продукції з ліцензією “Ліцензія на камеру XProtect Corporate Device Channel License” Milestone 7
Програмна продукція Пакет підтримки ліцензії на камеру 3 year РМА for XProtect Corporate Device Channel License Milestone 7
XPLPRBL Програмна продукція Milestone XProtect LPR Base License Milestone 1
Мережева система зберігання даних, до складу входить: EMC 1 38 851 643
NL410-SAT-S09 NL410-210T+800G SSD/48G/2X10GE 2X1GE EMC 5
800-0012 PWRCRD,2,IEC320 С14- C13,208V UNIVERSAL EMC 7
851-0099 2 SFP+ OPTICS КІТ – 10GBE EMC 5
851-0209 CABLE, IB QDR, QSFP-QSFP, 3M EMC 10
851-0284 SWITCH, IB QDR, 36 PORT, 2PS, 1U EMC 2
M-PS-HW-l-001 ENHANCED HARDWARE SUPPORT EMC 1
200-0374-CF ENTERPRISE- SMARTQUOTAS TIER 5 GENS =ID EMC 5
M-PS-SW-l-001 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT EMC 1
D3FC-OM3-10M 10M MM FIBRE CABLE LC-LC EMC 10
Монтажні та пусконалагоджувальні роботи: 1 75 000

 

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