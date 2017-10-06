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Будівельники Гордєєва приховали ціни будівництва Штогріним шляхопроводу в Херсоні за третину мільярда

06 Жовтня 2017

Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації 4 жовтня за результатами тендеру замовило ПрАТ «Укратоменергобуд» будівництво шляхопроводу в Херсоні за 357,69 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2020 року по проспекту Адмірала Сенявіна – вулиці Залаегерсег замість існуючого переїзду через залізницю мають збудувати шляхопровід, який об’єднає Північний і Таврійський мікрорайони з мікрорайоном ХБК. Проект Мінрегіонрозвитку передбачає улаштування:

  • п’яти шляхопроводів загальною довжиною 419 м;
  • шістнадцяти підпірних станок довжиною 1 937 м;
  • чотирьох з’їздів транспортної розв’язки довжиною 1,5 км;
  • надземного пішохідного переходу довжиною 34 м;
  • тротуарів загальною довжиною 3 881 м;
  • чотирьох ліфтів для маломобільних груп населення.

За технічним завданням, виконають підготовчі роботи, збудують штучні споруди, підпірні стіни та дорожній одяг, досиплють узбіччя, влаштують пішохідні доріжки, встановлять огородження і знаки, нанесуть розмітку. Гарантійний строк становить десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Субпідрядником з обсягом робіт у 40% вартості угоди є ТОВ «Мостобудівельне підприємство «Мостострой». Техніку переможець орендує у ТОВ «УБМ-П» і ТОВ «Трансстроймеханізація», а матеріально-технічні бази в Херсоні й Івано-Франківську – відповідно у ТОВ «Екопром Інвест» і ПП «Славута».

Ціна угоди на 19% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 441,52 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Альтіс-Констракшн» із корпорації «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського, тестя Романа Насірова.

Натомість ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» не допустили до торгів через нестачу письмової згоди з умовами проекту договору, а компанію «Ekol Yapi Ve Ticaret Ltd. Sti» (Туреччина) – за відсутність перекладу документів на українську мову.

Київський «Укратоменергобуд» («УАЕБ») очолює Геннадій Фостіков, який раніше був заступником голови правління і технічним директором. Раніше фірмою керував Валерій Штогрін, власник ТОВ «Енергетичнi iнвестицiї», яке володіє 89,1% акцій підприємства.

Ще 10% акцій компанії має банкрутуюче ПАТ «Юженергобуд», акціонерами якого ТОВ «Бранден» Матвія та Анастасії Ясеницьких і ТОВ «А-Трейд» Олександра Альтмана і латвійської фірми «Енергоком».

Усього з 2007 року «УАЕБ» отримав підрядів на 1,74 млрд грн.

«МП «Мостострой» належить маріупольському бізнесмену Михайлу Беккеру, власнику ТОВ «Підприємство «Маст-Буд», ТОВ «Гідромеханізація» і ТОВ «Спецмонтажресурс».

Київська «Трансстроймеханізація» заснована болгарським «АО Гражданметропоставка» і чорногорським «АО Комунспецмонтаж». Кінцевим бенефіціаром через другу фірму значиться італієць Пізолато Цельсо, а директором – Володимир Василенко.

Фірму «УБМ-П» заведено на белізький офшор «Адні Лтд.». Керує нею Олена Коломієць, директор ТОВ «Метротунельбуд», записаного на британську «А.Д.Р.С. Алайенс Лімітед» і кіпрську «Вірсікс Лімітед». Останній офшор був серед засновників ТОВ «Гіпродор», пов’язаного з екс-головою Укравтодору Володимиром Демішканом.

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