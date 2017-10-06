Білоруси і румуни поділили 191 мільйон «Укргазвидобування» на видобуток газу

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ПАТ «Укргазвидобування» 29 вересня і 2 жовтня за результатами тендеру уклало дві угоди про проведення гідророзривів пластів на загальну суму або 191,41 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма «Tacrom services s.r.l.» (Румунія) отримає $3,07 млн, або 95,75 млн грн., а ДП «Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» – 2,68 млн євро, або 95,66 млн грн.

До вересня 2018 року підрядники виконають кожен по 20 гідророзривів пластів на газових і газоконденсатних свердловинах Шебелинського і Полтавського ГПУ.

Білоруси подали сертифікати якості та протоколи випробувань на пропанти BorProp виробництва АТ «Боровичський комбінат вогнетривів» (Росія). Румуни принесли документи на такі ж російські пропанти, а також на продукцію «CMC Cometals» (США), «Fulton Tec Group Inc.» (Китай) і «Xinmi Wanli Industry Development Co., Ltd.» (Китай).

При цьому в білорусів пропанти керамічні 30/50 і 20/40 коштують $487 за тонну, а в румунів у півтора рази дорожче – $725 за тонну.

В обох випадках передбачено забезпечення виконання договору 5%. Сума угод на 1,8% нижча від очікуваної вартості в 195,00 млн грн. Переможці змагалися лише між собою.

ТОВ «Полтавська бурова компанія» вимагало оприлюднити дані по співставних роботах у 2016-2017 роках та змінити тендерну документацію в частині відповідальності підрядника і визначення вартості робіт. Але замовник відповів, що період уточнень закінчився.

Румунська «Tacrom services s.r.l.» належить німецькій компанії «KATT GmbH», власниками якої є німці Рольф і Хеннінг Бартельс, австрієць Ніколаус Оппользер і канадець Ральф Коскамп.

Об’єднання «Белоруснефть» займається геологорозвідкою, видобутком нафти і газу, переробкою нафти та експортом нафтопродуктів.

 

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