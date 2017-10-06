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Ахметов недоплатив в бюджет 100 мільйонів через різницю між справжньою і «роттердамською» ціною вугілля

06 Жовтня 2017

Шахти Ріната Ахметова не доплатили в державний бюджет податків на суму близько 100 млн грн. Про це повідомив колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

За даними експерта, шахти ДТЕК платили у 2016 році ренту у розмірі 0,75% на видобуток вугілля з ціни його першого продажу  – 1076 грн/т для «Павлоградвугілля» та 1053 грн для «Комсомольця Донбасу».

Однак ця ціна вугілля була набагато нижчою від тієї, яка згідно формули «Роттердам+» оплачувалась українськими споживачами електроенергії – 1600 грн/т. Відтак експерт прийшов до висновку, що група Ахметова зекономила на уплаті ренти за рахунок того, що держава не змушувала платити її з тієї ціни, яку вона отримувала з відпускних тарифів.

«Таким образом для всех наших тарифов ДТЕК считал рыночной цену Роттердам+ (1600 грн.). Но для уплаты ренты в госбюджет – рыночной цену уже 1076,6 грн. Или может это и есть рыночная, а в тарифах завышенная? Я уже запутался», – відмітив Герус.

«Только с одного этого предприятия недоплата составила 0,75% * (1600 – 1076,6) * 13,6 млн тон = 53 млн. грн. С шахты Комсомолец Донбасса (зона АТО) продажа угля была по цене еще ниже – 1053 грн. То есть в общей сложности речь идет о неуплаченной ренте на сумму около 100 млн. грн. И это при сверхприбылях в миллиарды гривен и мизерной ренте в 0,75%.», – підрахував експерт.

Нагадаємо, Андрій Герус судився в Україні за відміну формули «Роттердам+», але місцеві суди відмовили. Відтак він днями подав позов в Європейський суд по правам людини.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова. За підрахунками Геруса, кожен місяць приносить ДТЕКу близько 1 млрд грн. надприбутків. Набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації  ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU, яка також є фінансовим радником президента Петра Порошенка.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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