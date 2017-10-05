Як тільки з Лозового почали знімати недоторканість, він з Ляшком кинувся до Авакова (відео)

5 липня Регламентний комітет ВР розглядав питання позбавлення недоторканності радикала Андрія Лозового. Після засідання комітету Лозовий разом з лідером радикалів Олегом Ляшком відвідали Міністерство внутрішніх справ.

Журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» зафіксували лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка та його однопартійця Андрія Лозового біля МВС одразу по завершенні засідання Регламентного комітету.

Нардепи заїхали на автомобілі Toyota Land Cruiser у внутрішній двір міністерства на вул. Богомольця, 10. Перебували там десь годину після чого у супроводі охорони покинули міністерство.

На питання журналістів про мету візиту до МВС, Олег Ляшко відповів:

«З робочою метою. Я не зобов’язаний вам звітувати. Я, як народний депутат, маю право відвідування будь-які державні органи, в мене була в цьому потреба – я відвідував».

Через тиждень, 11 липня Верховна Рада розглядала подання Генеральної прокуратури України щодо зняття недоторканності з п’ятьох депутатів, серед яких нарфронтівець Євген Дейдей та радикал Андрій Лозовий.

Депутати не дозволили притягнути до кримінальної відповідальності Лозового, та зняти недоторканість з Дейдея. Фракція Олега Ляшка практично у повному складі не підтримала зняття недоторканності з Дейдея (1 голос). Зняття імунітету з Лозового не підтримала половина «Народного фронту» (42 «за» з 81 депутата).

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв з трибуни ВР, що Лозовому необхідно сплатити 1 млн 700 тис грн податків. За словами Луценка нардеп Лозовий за все своє життя заробив 234 тис грн, а в декларації про доходи вказав активів на 9 млн грн.

Машина супроводу Олега Ляшка Mercedes Vito 2012 р.в. нещодавно записана на Юрія Костюченка (імя цієї людини є серед співробітників Нацполу Голосіївського ГУ за 2015 р.) Автівка, на якій радикали заїхали у двір міністерства – записана на сестру дружини Олега Ляшка – Лоліту Федотову.

Нагадаємо, незадовго до вищезгаданого візиту Ляшка до Авакова, підконтрольна міністру Держслужба з надзвичайнийх ситуацій 21 червня уклала чергову угоду на поставку пожежно-рятувальних автомобілів на 600,34 млн грн. з фірмою «Пожмашина». Цю компанію контролюють представники Радикальної партії, і за тою угодою закупівельна вартість автомобілів була підвищена на чверть у порівнянні з груднем 2016 року.

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