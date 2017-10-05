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«Укрзалізниця» і «Максмед» підняли ціни болтів і гайок на 21% – майже до рівня оборудки «Інкомму»

05 Жовтня 2017

“Максмед” і залізниця навіть у контракті не визначились які метизи і у якій кількості мають привезти з Росії (сині) та України (червоні).

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 3 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Максмед Інтернешнл» метизів на 243,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 5 073 т кріпильних виробів 2017 року виготовлення, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче.

Ціни зросли на 9-21% проти грудня 2016 року, коли «ЦЗВ» додатковою угодою знизив ціни торішнього договору із тим же «Максмедом». Найбільше, тобто на 21% подорожчали двовиткові шайби: від 49 618 грн./т до 60 193 грн./т із ПДВ. Одновиткові шайби, болти клемні й закладні зросли в ціні на 13-14%, а стикові болти – на 9%.

У червні 2015 року залізничники купували ці метизи у ТОВ «Інкомм» на 4-13% дорожче від нинішніх цін «Максмеду». По тій закупівлі НАБУ порушило кримінальне провадження і зараз на лаві підсудних знаходиться тодішній голова «Укрзалізничпостачу» та ще кілька менеджерів залізниці і постачальника.

«Максмед» подав технічну документацію на аналогічну продукцію двох виробників – ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» і ВАТ «Северсталь-метиз» (Росія, не під санкціями). Тобто він зможе привезти товар хоч з Росії, хоч з України, залежно від того, хто з виробників запропонує «Максмеду» кращі умови.

Гарантійний строк експлуатації на болти з гайками складає три роки, на шайби – рік, а гарантійний строк зберігання на весь товар – рік. Передбачено оплату протягом десяти днів після поставки та забезпечення виконання договору в розмірі 5%.

Ціна угоди на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 245,66 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Глобал-Енерджі Груп» зі статутним капіталом 1 тис грн., чиїм засновником є вірґінська «Кемпделл Солюшнз Ллп», а бенефіціаром – Володимир Недашковський зі США. Фірмою керує Володимир Корнієнко, директор німецької «WK Energo GmbH», відомої як представник «Росатома» і підрядник «Енергоатома».

Спершу тендерний комітет відхилив заявки обох фірм через претензії до оформлення технічних умов на одновиткові колійні шайби і вирішив відмінити торги. «Максмед» і його спаринг-партнер поскаржились в АМКУ. Скаргу «Максмеда» на його неправомірне відхилення визнали правомірною, однак задовольняти не стали, бо торги відмінені через відхилення двох учасників. Потім адмінколегія АМКУ розглянула ідентичну скаргу «Глобал-Енерджі Груп» і знову визнала неправомірним відхилення. Але резолюція була вже інша – поновити торги. У результаті «ЦЗВ» поновив відхилених і продовжив торги (детальніше – у блозі «Як «Максмед» замінив тендерний підрозділ «Укрзалізниці»).

Київський «Максмед Інтернешнл» зі статутним капіталом 1 млн грн. зареєстровано на Юлію Павліченко. Вона відома як екс-керівник ДП «Укрекоресурси» і заступник  директора Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України (у стані припинення).

Нині «Максмед Інтернешнл» прописаний у бізнес-центрі «Євразія» на вул. Жилянській, 75. У цій же будівлі але на іншому поверсі знаходиться громадська приймальня народного депутата від БПП Олександра Грановського.

Основними акціонерами «Дружківського заводу металевих виробів» є члени сім’ї Валерія Малікова, екс-голови податкової міліції Донецької області та заступника голови Державної податкової адміністрації України до 2012 року. Сам Маліков володіє 9,77% акціями заводу, який раніше продавав «Укрзалізниці» свою продукцію на сотні мільйонів через свій торговий дім.

Вимоги замовника Запропонований товар Кількість, т Ціна грудня 2016 року після змін, грн./т із ПДВ Ціна жовтня 2017 року, грн./т із ПДВ
Болт клемний з гайкою для рейкових скріплень залізничної колії 22×75 Болт клемний М22-8gx75.58 з полегшеною головкою для рейкових скріплень залізничної колії з гайкою М22-7Н.5 для клемних і закладних болтів для рейкових скріплень залізничної колії

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів»

 1 344 39 318 44 910
Болт клемний з гайкою для рейкових скріплень залізничної коли 22×75

ВАТ «Северсталь Метиз» (Росія)
Болт закладний з гайкою для рейкових скріплень залізничної колії 22×175 Болт закладний М22-8gx175.58 для рейкових скріплень залізничної колії з гайкою М22-7Н.5 для клемних і закладних болтів для рейкових скріплень залізничної колії

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів»

 2 128 38 119 43 159
Болт закладний з гайкою для рейкових скріплень залізничної колії 22×175

ВАТ «Северсталь Метиз» (Росія)
Болт для рейкових стиків залізничної колії з гайкою 27×160 Болт для рейкових стиків залізничної колії М27-8gх160.88.35 з гайкою В2М27-7Н.5 болтів рейкових стиків залізничної колії

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів»

 596 48 476 52 856
Шайба пружинна двовиткова для залізничної колії d=25 мм Шайба пружинна двовиткова 25 для залізничної колії

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів»

 919 49 618 60 193
Шайба пружинна двовиткова для залізничної колії d=25 мм

ВАТ «Северсталь Метиз» (Росія)
Шайба одновиткова колійна d=27 мм Шайба одновиткова колійна d=27 мм

ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів»

 86 50 760 57 583

 

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