Спецзв’язківці купили автомобілів Renault на 17 мільйонів

Департамент забезпечення державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 29 вересня за результатами двох тендерів замовив ТОВ «Автокрай-Україна» 36 автомобілів спеціального призначення (рухомий комплекс урядового зв’язку) на загальну суму 16,97 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 28 автомобілів Renault Dokker у комплектації Expression 2017 року випуску по 445 тис грн. на загальну суму 12,45 млн грн. Кожне авто матиме дизельний двигун, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп’ютер, еко-режим (економія пального до 10%), 2 розетки 12В, магнітолу CD USB JACK Bluethooth, кондиціонер.

З додаткового обладнання буде встановлений сейф із товщиною металу стінки – 2 мм, товщиною металу дверей – 3 мм, зовнішніми розмірами: висота – 300 мм, ширина – 430 мм, глибина -320 мм; а також перетворювач напруги (інвертор напруги) 12 – 220 В 50 Гц с максимальною потужністю до 2000W, захистом від короткого замикання, перегріву та перенавантаження.

Крім того, «Автокрай-Україна» також поставить департаменту 8 автівок марки Renault Megane IV Sedan 2017 р.в. по 563 тис грн. на загальну суму 4,50 млн грн. Кожен автомобіль матиме дизельний двигун, кондиціонер, круїз-контроль, аудіо систему RO-15 (містить 3 лінії екрану, CD USB JACK Bluethooth), 2 передніх, 2 задніх динаміка, аналоговий бортовий комп’ютер; а також таке саме додаткове обладнання, що і Renault Dokker.

У відкритих джерелах є інформація, що Renault Dokker у комплектації Expression з дизельним двигуном без додаткового обладнання можна придбати за 447 тис грн. Renault Megane Sedan у комплектації, придбаній департаментом, але без додаткового обладнання, продається за 545 тис грн., а акційна ціна становить 518 тис грн.

Конкурентами «Автокрай-Україна» на торгах були ТОВ «Кий авто холдинг» Олександра Ткаченка та ТОВ «Арма Моторс». Їх цінові пропозиції були вищими від переможця.

«Автокрай-Україна» записана на кіпрську компанію «Радолін трейдінг лімітед». Вона також є співзасновником ТОВ «Група компаній «АІС», яке пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим.

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