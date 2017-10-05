НОВИНИ

05.10.2017

Як тільки з Лозового почали знімати недоторканість, він з Ляшком кинувся до Авакова (відео)

Донецька ОДА віддала ремонт доріг в Слов’янську за 32 мільйони фірмі, яку підозрювали в неякісних роботах

«Укрзалізниця» і «Максмед» підняли ціни болтів і гайок на 21% – майже до рівня оборудки «Інкомму»

Дорожники Закарпаття відписали туркам 305 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львів

Спецзв’язківці купили автомобілів Renault на 17 мільйонів

Топ-10 літніх цін на вугілля: лідирують Одещина і Кіровоградщина

Одеська суддя отримала 7 років за хабар, який вимагала за пом’якшення вироку наркодилерам

Ільменіт від «ОГХК» для комбінату Фірташа подорожчав у півтора рази проти експорту і весни

«Лисичанськвугілля» замовило російські акумулятори фірмі, яка возила товари «Укрзалізниці» в ОРДЛО

04.10.2017

При Авакову найбільшим постачальником пістолетних патронів став «Ібіс», замішаний в «рюкзаках Авакова»

Поліграфкомбінат «Україна» замовив німцям якогось матеріалу для якихось бланків на 2,6 мільйона євро

Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

Військові замовляють коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Мінюст дав юристам ще мільйон доларів на захист від іноземних вкладників Лагуна

Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Спецзв’язківці купили автомобілів Renault на 17 мільйонів

05 Жовтня 2017

Департамент забезпечення державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 29 вересня за результатами двох тендерів замовив ТОВ «Автокрай-Україна» 36 автомобілів спеціального призначення (рухомий комплекс урядового зв’язку) на загальну суму 16,97 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 28 автомобілів Renault Dokker у комплектації Expression 2017 року випуску по 445 тис грн. на загальну суму 12,45 млн грн. Кожне авто матиме дизельний двигун, фронтальні та бокові подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп’ютер, еко-режим (економія пального до 10%), 2 розетки 12В, магнітолу CD USB JACK Bluethooth, кондиціонер.

З додаткового обладнання буде встановлений сейф із товщиною металу стінки – 2 мм, товщиною металу дверей – 3 мм, зовнішніми розмірами: висота – 300 мм, ширина – 430 мм, глибина -320 мм; а також перетворювач напруги (інвертор напруги) 12 – 220 В 50 Гц с максимальною потужністю до 2000W, захистом від короткого замикання, перегріву та перенавантаження.

Крім того, «Автокрай-Україна» також поставить департаменту 8 автівок марки Renault Megane IV Sedan 2017 р.в. по 563 тис грн. на загальну суму  4,50 млн грн. Кожен автомобіль матиме дизельний двигун, кондиціонер, круїз-контроль, аудіо систему RO-15 (містить 3 лінії екрану, CD USB JACK Bluethooth), 2 передніх, 2 задніх динаміка, аналоговий бортовий комп’ютер; а також таке саме додаткове обладнання, що і Renault Dokker.

У відкритих джерелах є інформація, що Renault Dokker у комплектації Expression з дизельним двигуном без додаткового обладнання можна придбати за 447 тис грн. Renault Megane Sedan у комплектації, придбаній департаментом, але без додаткового обладнання, продається за 545 тис грн., а акційна ціна становить 518 тис грн.

Конкурентами «Автокрай-Україна» на торгах були ТОВ «Кий авто холдинг» Олександра Ткаченка та ТОВ «Арма Моторс». Їх цінові пропозиції були вищими від переможця.

«Автокрай-Україна» записана на кіпрську компанію «Радолін трейдінг лімітед». Вона також є співзасновником ТОВ «Група компаній «АІС», яке пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.10.2017

Донецьк Донецька ОДА віддала ремонт доріг в Слов’янську за 32 мільйони фірмі, яку підозрювали в неякісних роботах

Ужгород Дорожники Закарпаття відписали туркам 305 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львів

Одеса Одеська суддя отримала 7 років за хабар, який вимагала за пом’якшення вироку наркодилерам

Запоріжжя Ільменіт від «ОГХК» для комбінату Фірташа подорожчав у півтора рази проти експорту і весни

Луганськ «Лисичанськвугілля» замовило російські акумулятори фірмі, яка возила товари «Укрзалізниці» в ОРДЛО

04.10.2017

Луганськ Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

Вінниця Військові замовляють коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Тернопіль Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Київ Лікарня викинула з віконного тендеру дешевшу фірму, щоб розпиляти 2,6 мільйона між партнерами

03.10.2017

Донецьк У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Київ Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Донецьк Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

Запоріжжя Конденсатор для ЗАЕС від порошенківського «Турбоатому» з коштовними трубками подорожчав на 9% – до півмільярда

Харків «Електроважмаш» приховав ціни металу на 142 мільйони від батька «порошенківки»

02.10.2017

Львів Український і турецький рейдери «Victoria Gardens» пов’язані з оточенням Юри Єнакіївського

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ