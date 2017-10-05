«Лисичанськвугілля» замовило російські акумулятори фірмі, яка возила товари «Укрзалізниці» в ОРДЛО

ПАТ «Лисичанськвугілля» 29 вересня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Люксор Кепітал» на поставку акумуляторних батарей загальною вартістю 3,29 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про лужні батареї ТНЖ-350У5-112 ціною 412 тис. грн/шт., виробництва ТОВ «Курський акумуляторний завод» (Курськ, Росія). Гарантійний термін експлуатації батарей становить 12 місяців. Буде поставлено вісім батарей.

Згідно з договором, продавець має поставити товар на склад м. Новодружеськ за власний рахунок протягом 21 дня з моменту отримання заявки.

Із судового реєстру відомо, що протягом травня-жовтня 2015 року ТОВ «Люксор Кепітал» за результатами тендерів отримало у «Донецької залізниці» замовлень щодо поставки товарів на понад 9,6 млн грн. Фірма зобов’язувалась поставити продукцію до міст Дебальцеве та Іловайськ, які знаходяться на тимчасово окупованій території. У рамках кримінального провадження слідчі встановили, що протягом зазначеного періоду фірма виписала залізничникам податкові накладні на суму 4 млн грн., з яких 3,16 млн грн. були перераховані підприємствам з ознаками фіктивності (ТОВ «Донецьктехкомплект», ПП «Текстиль-спецодяг»). Також слідчі поставили під сумнів факт поставки товарів, оскільки «Люксор Кепітал» виявилось відсутнім у переліку фірм, яким СБУ дозволила перевозити товари до неконтрольованої території.

З початку року «Люксор Кепітал» отримало держзамовлень на суму 16 млн грн, усі – від «Лисичанськвугілля». З вересня 2016 року в.о. гендиректора «Лисичанськвугілля» є Юрій Ласіков. У декларації за останній звітний рік прописав право власності на гараж площею 24 кв м, інше майно у родини Ласікова відсутнє.

«Люксор Кепітал» належить прописаній у окупованій Ясинуватій Донецької області Світлані Горпиненко. Заснували фірму у 2010 році Сергій Куляба та Тетяна Шапочка. Остання раніше працювала керівником ТОВ «Барс», що належить екс-депутату-«регіоналу» Ясинуватівської міськради Максиму Русаченку – сину колишнього мера Ясинуватого Олександра Русаченка.

Сьогоднішнім керівником «Люксор Кепітал» є Василь Ясінко, а до нього функції менеджера виконувала Ольга Ясінко. Вона ж керувала ТОВ «Інтранс 2011» Марини Русаченко та Лариси Стругачової.

Один із контактних номерів – 2-43-75, «Люксор Кепітал» використовує з моменту свого заснування у Ясинуватій (сьогодні фірма перенесена у Костянтинівку Донецької області). З мережі відомо, що цей же номер як контактний кафе «Юнона», що розташоване на вулиці Скрипника, 97 у Ясиноватій. Йдеться про будівлю державної власності, що знаходиться на балансі «Донецької залізниці». Натомість, один із номерів «Юнони» вказаний як контактний у «Інтера-Груп» згадуваного Максима та Наталії Русаченків.

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