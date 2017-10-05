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Ільменіт від «ОГХК» для комбінату Фірташа подорожчав у півтора рази проти експорту і весни

05 Жовтня 2017

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 28 вересня уклало угоду з ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» про постачання ільменіту на 182,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року поставлять 28 764 т ільменітового концентрату (ТУ У 14-10-005-98) з масовою часткою вологи не більше 6% по 6 360 грн., або близько $240 за тонну. При цьому відсотковий вміст TiO2 невідомий, бо комбінат не оприлюднив договір.

У березні «ЗМТК» на відкритих торгах купив у «ОГХК» ільменітовий концентрат (ТУ У 14-10-005-98) із 64-65% TiO2 та не більше 6% вологи по 4 134 грн., або близько $153 за тонну. Це в півтора рази дешевше від нинішньої договірної ціни.

За даними джерела «Наших грошей» на митниці, цьогоріч «ОГХК» через фірму «Bollwerk» (Австрія) експортувала ільменіт із 64-65% TiO2 у півтора рази дешевше: у червні по $160 за тонну, а в березні – по $150-160 за тонну. Протягом 2016 року ця ціна теж складала $150-160 за тонну.

Нагадаємо, гендиректор «ОГХК» Руслан Журило і ще двоє працівників 25 січня були затримані детективами НАБУ. За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. завдяки  продажу продукції приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії. За словами Давида Жванії, австрійська фірма-посередник «Steuermann» була пов’язана з громадянською дружиною Журила та Миколою Мартиненком, який був одним з найвпливовіших нардепів «Народного фронту».

За даними НАБУ, австрійські посередницькі фірми «Bollwerk» і «Steuermann» очолює Вольфганг Ейбергер. Австріяк є міноритарним акціонером «Діамантбанку», чиїми акціонерами також є Жванія і Мартиненко.

Сам Мартиненко також знаходиться під слідством по справі про хабарництво в системі «Енергоатому», яку веде НАБУ. 23 березня НАБУ провело обшуки у його будинку в Глібовці.

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