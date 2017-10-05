Дорожники Закарпаття відписали туркам 305 мільйонів на таємний ремонт дороги на Львів

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 21 і 25 вересня за результатами тендерів замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-13 Львів – Самбір – Ужгород на загальну суму 305,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують на таких ділянках:

за 256,54 млн грн. – км 223+503 – км 243+503 довжиною 20 км;

– км 223+503 – км 243+503 довжиною 20 км; за 48,62 млн грн. – км 156+203 – км 160+203 довжиною 4 км.

Таким чином, вартість ремонту становить у середньому 12-13 млн грн. за кілометр.

Виконають підготовчі та демонтажні роботи, влаштують кювети, крайкові лотки, поперечний дренаж і дорожній одяг, відремонтують з’їзди, заїзні кишені на автобусні зупинки, тротуари, труби та шляхопровід на км 232+641, встановлять огородження і знаки, нанесуть розмітку.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

В обох випадках на заробітну плату піде по відсотку загальної вартості підряду, а на прибуток – ще по чверті відсотка. Сума угод на третину відсотка нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 306,02 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, причому обидва учасники не знижували ціни під час аукціонів.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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