Донецька ОДА віддала ремонт доріг в Слов’янську за 32 мільйони фірмі, яку підозрювали в неякісних роботах

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА 31 серпня за результатами тендеру уклав договір з ТДВ «Облдоррембуд» щодо капітального ремонту доріг внутрішньо-міського сполучення м.Слов’янськ вартістю 31,86 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Договір на ремонт не опубліковано, замість цього замовник оприлюднив договір про технагляд за цими роботами.

З тендерних вимог відомо, що будуть відремонтовані дороги загальною площею площею 80 тис кв м від Залізничного вокзалу до Словкурорту. Заплановано відремонтувати дорожнє покриття на вулицях Вокзальній (33 тис кв м), Центральній (16 тис кв м), Банківській (28 тис кв м) та Рапно-набережній (4 тис кв м). Розрахунки показують, що середня вартість капремонту одного квадратного метра дороги в Слов’янську складе 3,98 тис грн.

Організатор торгів встановив, що ремонтувати дорогу може лише підприємство, яке має довідку про наявність асфальтобетонного заводу та лабораторії контролю якості.

У єдиними конкурентом на тендері «Облдоррембуду» було ТОВ «Славдорстрой», пропозиція якого була дорожчою на гривню. На аукціоні жоден з учасників пропозицію не знижував.

Участь «Славдорстрой» у тендері носила формальний характер – фірма не надала велику кількість обов’язкових документів, в тому числі банківської гарантії.

«Облдоррембуд» повідомив про намір залучити субпідрядника ТОВ «Данко» на 10,5% робіт. «Облдоррембуд» разом з «Данко» в 2015 році фігурували у кримінальній справі, де їх підозрювали у використанні неякісних будматеріалів під час ремонту доріг в Краматорську на суму в 9 млн грн.

За даними «Прозорро» «Облдоррембуд» у 2017 році прийняло участь у 54 конкурентних тендерних процедурах. З них у 26 випадках конкурентом виступало або субпідрядник «Данко», або «Славдорстрой».

Засновником ТДВ «Облдоррембуд» є Сергій Григалавшiлi з Макіївки, який є його гендиректором. Раніше «Облдоррембуд» був зареєстрований у Донецьку, але у травні 2015 року переїхало до Краматорська.

Бенефіціаром «Славдорстрою» вказаний мешканець окупованого Донецька Сергій Сухий. Він разом із фондом «Гратіс» володіє ТОВ «Фінансова компанія «Артфін», у якого позичало гроші ПАТ «Донбасенерго» оточення Януковича. Крім того, особа з такими ПІБ очолювала макіївську філію «Промінвестбанку», власником якого є російський державний Внєшекономбанк.

Директором «Славдорстрою» є Олег Воронов. Людина з такими ПІБ колись керувала філією «Ясинуватський автодор» ДП «Донецький облавтодор».

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