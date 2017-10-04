Військові замовили коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Військова частина А0215 (Повітряні сили ЗСУ, Вінниця) 27 вересня акцептувала пропозицію ТОВ «Компанія «Промтехмаркет» щодо закупівлі комплекту приладів на суму 82,25 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Буде закуплено сім комплектів приладів КИУ-43,КГ-3, КУ-137, які використовуються в радіолокаційних станціях до зенітно-ракетних комплексів С-300.

Орієнтовна ціна одного комплекту становить 11,75 млн грн.

В 2012 році ВЧ 0215 закупила два комплекти таких самих приладів за 998 тис грн./шт., хоча відсутність специфікації не дозволяє з упевненістю порівняти ці дві закупівлі.

В перерахунку на курс долара, в травні 2012 року військові закупили комплекс приладів по $125 тис, тепер вартість обладнання зросла до $445 тис.

Тобто, з урахуванням коливання курсу валюти, один комплект КИУ-43,КГ-3, КУ-137 подорожчав у 3,7 разів.

Минулого року ВЧ 0215 двічі відмінила торги з закупівлі аналогічних комплексів приладів через відсутність в поданих пропозиціях учасників відмітки органу статистики. Тоді очікувана вартість за два комплекси складала 13,80 млн грн. З урахуванням тодішнього обмінного курсу, їх ціна була $266 тис/од. Це в 1,8 рази дешевше від ціни, за якою комплекси планують закупити нині.

Тепер єдиним учасником торгів було ТОВ «Компанія «Промтехмаркет», чия пропозиція була ідентична очікуваній ціні. Саму пропозицію фірма не завантажила в «Прозорро».

«Компанія «Промтехмаркет» було зареєстроване в жовтні 2014 року на мешканця Харкова Ігоря Пітонова.

В березні цього року військова прокуратура відкрила кримінальне провадження № №42017030220000029, підозрюючи ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у заволодінні коштами при укладанні угод «Компанія «Промтехмаркет» на сумум 12,4 млн грн. Прокуратура підозрює, що угоди про постачання обладнання та деталей могли мати безтоварний характер.

Також з 2015 року Державна фіскальна служба розслідує справу №32015100010000126 про ухиляння від сплати податків. Слідство підозрює, що «Компанія «Промтехмаркет» була задіяна в схемі по виведенню кошті в готівку.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Важливо, Корупція, Обладнання