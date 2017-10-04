Військові замовили коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
04 Жовтня 2017
Військова частина А0215 (Повітряні сили ЗСУ, Вінниця) 27 вересня акцептувала пропозицію ТОВ «Компанія «Промтехмаркет» щодо закупівлі комплекту приладів на суму 82,25 млн грн.
Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Буде закуплено сім комплектів приладів КИУ-43,КГ-3, КУ-137, які використовуються в радіолокаційних станціях до зенітно-ракетних комплексів С-300.
Орієнтовна ціна одного комплекту становить 11,75 млн грн.
В 2012 році ВЧ 0215 закупила два комплекти таких самих приладів за 998 тис грн./шт., хоча відсутність специфікації не дозволяє з упевненістю порівняти ці дві закупівлі.
В перерахунку на курс долара, в травні 2012 року військові закупили комплекс приладів по $125 тис, тепер вартість обладнання зросла до $445 тис.
Тобто, з урахуванням коливання курсу валюти, один комплект КИУ-43,КГ-3, КУ-137 подорожчав у 3,7 разів.
Минулого року ВЧ 0215 двічі відмінила торги з закупівлі аналогічних комплексів приладів через відсутність в поданих пропозиціях учасників відмітки органу статистики. Тоді очікувана вартість за два комплекси складала 13,80 млн грн. З урахуванням тодішнього обмінного курсу, їх ціна була $266 тис/од. Це в 1,8 рази дешевше від ціни, за якою комплекси планують закупити нині.
Тепер єдиним учасником торгів було ТОВ «Компанія «Промтехмаркет», чия пропозиція була ідентична очікуваній ціні. Саму пропозицію фірма не завантажила в «Прозорро».
«Компанія «Промтехмаркет» було зареєстроване в жовтні 2014 року на мешканця Харкова Ігоря Пітонова.
В березні цього року військова прокуратура відкрила кримінальне провадження № №42017030220000029, підозрюючи ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у заволодінні коштами при укладанні угод «Компанія «Промтехмаркет» на сумум 12,4 млн грн. Прокуратура підозрює, що угоди про постачання обладнання та деталей могли мати безтоварний характер.
Також з 2015 року Державна фіскальна служба розслідує справу №32015100010000126 про ухиляння від сплати податків. Слідство підозрює, що «Компанія «Промтехмаркет» була задіяна в схемі по виведенню кошті в готівку.
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