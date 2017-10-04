НОВИНИ

04.10.2017

Військові замовили коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Мінюст дав юристам ще мільйон доларів на захист від іноземних вкладників Лагуна

Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Новий керівник Нацбанку заробляє на здачі в оренду офісів комерційним банкам

Лікарня викинула з віконного тендеру дешевшу фірму, щоб розпиляти 2,6 мільйона між партнерами

03.10.2017

Вищий суд остаточно виправдав екс-керівників «Укргазвидобування» по справі «жижки для єрємєєвців»

«Київпастранс» планує витратити 460 мільйонів на компостери для транспорту, завищивши очікувану ціну

У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Суди почали відбирати у оточення Авакова корисні копалини, отримані по схемі без аукціонів

«Укртрансгаз» замовив «Нафтогазу» газу на 3 мільярди без торгів і прив’язки до німецького хабу

Банкіри Порошенка пообіцяли «американцям» за продаж банківських боргів набагато більший гонорар, ніж українцям

Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

Конденсатор для ЗАЕС від порошенківського «Турбоатому» з коштовними трубками подорожчав на 9% – до півмільярда

«Електроважмаш» приховав ціни металу на 142 мільйони від батька «порошенківки»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Військові замовили коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

04 Жовтня 2017

Військова частина А0215 (Повітряні сили ЗСУ, Вінниця) 27 вересня акцептувала пропозицію ТОВ «Компанія «Промтехмаркет» щодо закупівлі комплекту приладів на суму 82,25 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Буде закуплено сім комплектів приладів КИУ-43,КГ-3, КУ-137, які використовуються в радіолокаційних станціях до зенітно-ракетних комплексів С-300.

Орієнтовна ціна одного комплекту становить 11,75 млн грн.

В 2012 році ВЧ 0215 закупила два комплекти таких самих приладів за 998 тис грн./шт., хоча відсутність специфікації не дозволяє з упевненістю порівняти ці дві закупівлі.

В перерахунку на курс долара, в травні 2012 року військові закупили комплекс приладів по $125 тис, тепер вартість обладнання зросла до $445 тис.

Тобто, з урахуванням коливання курсу валюти, один комплект КИУ-43,КГ-3, КУ-137 подорожчав у 3,7 разів.

Минулого року ВЧ 0215 двічі відмінила торги з закупівлі аналогічних комплексів приладів через відсутність в поданих пропозиціях учасників відмітки органу статистики. Тоді очікувана вартість  за два комплекси складала 13,80 млн грн. З урахуванням тодішнього обмінного курсу, їх ціна була $266 тис/од. Це в 1,8 рази дешевше від ціни, за якою комплекси планують закупити нині.

Тепер єдиним учасником торгів було ТОВ «Компанія «Промтехмаркет», чия пропозиція була ідентична очікуваній ціні. Саму пропозицію фірма не завантажила в «Прозорро».

«Компанія «Промтехмаркет» було зареєстроване в жовтні 2014 року на мешканця Харкова Ігоря Пітонова.

В березні цього року військова прокуратура відкрила кримінальне провадження № №42017030220000029, підозрюючи ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у заволодінні коштами при укладанні угод «Компанія «Промтехмаркет» на сумум 12,4 млн грн. Прокуратура підозрює, що угоди про постачання обладнання та деталей могли мати безтоварний характер.

Також з 2015 року Державна фіскальна служба розслідує справу №32015100010000126 про ухиляння від сплати податків. Слідство підозрює, що «Компанія «Промтехмаркет» була задіяна в схемі по виведенню кошті в готівку.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

04.10.2017

Вінниця Військові замовили коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Тернопіль Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Київ Лікарня викинула з віконного тендеру дешевшу фірму, щоб розпиляти 2,6 мільйона між партнерами

03.10.2017

Донецьк У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Київ Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Донецьк Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

Запоріжжя Конденсатор для ЗАЕС від порошенківського «Турбоатому» з коштовними трубками подорожчав на 9% – до півмільярда

Харків «Електроважмаш» приховав ціни металу на 142 мільйони від батька «порошенківки»

02.10.2017

Львів Український і турецький рейдери «Victoria Gardens» пов’язані з оточенням Юри Єнакіївського

Донецьк Ремонт Школи мистецтв у Слов’янську віддали ФОПу, який до цього продавав дрова

Рівне Литовці розіграли 38 мільйонів Рівненської АЕС на установку дезактивації металу

Чернівці Голова райради отримав 3 роки ув’язнення за розкрадання піску та гравію з Пруту на 200 тисяч

Київ Військові за 82 мільйони покращать вентиляцію у своїх спортивних закладах в Києві

01.10.2017

Донецьк В Добропіллі підприємство виграло 1,5 мільйона з сумнівною довідкою про податки

Донецьк «Первомайсквугілля» розіграло 15 мільйонів між фірмами з одним на двох дозволом

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ