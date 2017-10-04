При Авакову найбільшим постачальником пістолетних патронів став «Ібіс», замішаний в «рюкзаках Авакова»

За рік роботи системи «Прозорро» в ній було оприлюднено дані про закупівлі боєприпасів різними замовниками на 23,68 млн грн. Дві третини з цієї суми припадає всього на дві пов’язані компанії «Ібіс» і «Вектор-С».

Йдеться про замовлення боєприпасів по коду державного класифікатору 35330000-6. За рік «Вектор-С» продало через «Прозорро» патронів на 12,66 млн грн., «Ібіс» – на 3,61 млн грн. Решта 7,40 млн грн. дісталась десятку інших фірм.

Абсолютна більшість підрядів «Вектору» і «Ібіса» – це замовлення від структур МВС та Нацгвардії, підпорядкованих Арсену Авакову.

На поставки боєприпасів від «Вектору» перейшла Національна поліція України, яка у квітні 2017 року замовила фірмі патронів від польського виробника Mesco A.S., Польща на 9,68 млн грн. Раніше МВС замовляло їх у ПрАТ «Луганський патронний завод», однак після нападу Росії цей завод для України було втрачено.

Також у вересні 2017 року велике замовлення набоїв на 1,86 млн грн. у «Вектора» зробило Національне антикорупційне бюро. Але на відміну від Нацполіції НАБУ проводило відкриті торги на патрони також виробництва Mesco, але трохи іншого розміру – 9х19 FMJ. Ці набої коштували детективам по 7,40-7,50 грн./шт. з ПДВ.

Тоді як поліція уклала з «Вектором-С» угоду по переговорній процедурі, пославшись на потреби оборони, і замовила патрони 9х18 по 8,48 грн./шт. без ПДВ. Тобто без урахування податку в обох випадках набої для НАБУ виявились на чверть дешевшими ніж для поліції.

Засновником ТОВ «Вектор – С» є такий собі киянин Валентин Сагайдак. Сама фірма прописана за адресою масової реєстрації у Києві по вул. Мельникова, 12. За даними податківців, ця адреса є рекордсменом в Україні по прописці фірм – свого часу тут їх було аж 2386 штук. Однак у ЄДР вказано контактні телефони «Вектор-С» 529-70-40 та 529-95-22, які насправді належать мережі збройових магазинів «Ібіс», чия назва також вказана у контактному е-мейлі «Вектор-С».

Ці фірми зайшли в державні підряди у 2015 році. За цей час «Ібіс» отримав держзамовлень по різним видам військових товарів на 12,21 млн грн., «Вектор-С» – на 44,63 млн грн.

Ще одна пов’язана з цією групою фірма ТОВ «Європа арм спорт» (бенефіціарами є власниця «Ібіса» Лариса Грунскене і Міхаель Полідорос) почала отримувати значні держпідряди у 2014 році і отримала їх вже на отримала замовлень на 89,11 млн грн.

Саме компанія «Ібіс» нещодавно допомогла МВС через суд визнати легітимною закупівлю рюкзаків у компанії, пов’язаної з оточенням сина міністра Олександра Авакова.

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