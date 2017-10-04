НОВИНИ

04.10.2017

При Авакову найбільшим постачальником пістолетних патронів став «Ібіс», замішаний в «рюкзаках Авакова»

Поліграфкомбінат «Україна» замовив німцям якогось матеріалу для якихось бланків на 2,6 мільйона євро

Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

Військові замовляють коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Мінюст дав юристам ще мільйон доларів на захист від іноземних вкладників Лагуна

Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Новий керівник Нацбанку заробляє на здачі в оренду офісів комерційним банкам

Лікарня викинула з віконного тендеру дешевшу фірму, щоб розпиляти 2,6 мільйона між партнерами

03.10.2017

Вищий суд остаточно виправдав екс-керівників «Укргазвидобування» по справі «жижки для єрємєєвців»

«Київпастранс» планує витратити 460 мільйонів на компостери для транспорту, завищивши очікувану ціну

У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Суди почали відбирати у оточення Авакова корисні копалини, отримані по схемі без аукціонів

«Укртрансгаз» замовив «Нафтогазу» газу на 3 мільярди без торгів і прив’язки до німецького хабу

Банкіри Порошенка пообіцяли «американцям» за продаж банківських боргів набагато більший гонорар, ніж українцям

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

При Авакову найбільшим постачальником пістолетних патронів став «Ібіс», замішаний в «рюкзаках Авакова»

04 Жовтня 2017

За рік роботи системи «Прозорро» в ній було оприлюднено дані про закупівлі боєприпасів різними замовниками на 23,68 млн грн. Дві третини з цієї суми припадає всього на дві пов’язані компанії «Ібіс» і «Вектор-С».

Йдеться про замовлення боєприпасів по коду державного класифікатору 35330000-6. За рік «Вектор-С» продало через «Прозорро» патронів на 12,66 млн грн., «Ібіс» – на 3,61 млн грн. Решта 7,40 млн грн. дісталась десятку інших фірм.

Абсолютна більшість підрядів «Вектору» і «Ібіса» – це замовлення від структур МВС та Нацгвардії, підпорядкованих Арсену Авакову.

На поставки боєприпасів від «Вектору» перейшла Національна поліція України, яка у квітні 2017 року замовила фірмі патронів від польського виробника Mesco A.S., Польща на 9,68 млн грн. Раніше МВС замовляло їх у ПрАТ «Луганський патронний завод», однак після нападу Росії цей завод для України було втрачено.

Також у вересні 2017 року велике замовлення набоїв на 1,86 млн грн. у «Вектора» зробило Національне антикорупційне бюро. Але на відміну від Нацполіції НАБУ проводило відкриті торги на патрони також виробництва Mesco, але трохи іншого розміру – 9х19 FMJ. Ці набої коштували детективам по 7,40-7,50 грн./шт. з ПДВ.

Тоді як поліція уклала з «Вектором-С» угоду по переговорній процедурі, пославшись на потреби оборони, і замовила патрони 9х18 по 8,48 грн./шт. без ПДВ. Тобто без урахування податку в обох випадках набої для НАБУ виявились на чверть дешевшими ніж для поліції.

Засновником ТОВ «Вектор – С» є такий собі киянин Валентин Сагайдак. Сама фірма прописана за адресою масової реєстрації у Києві по вул. Мельникова, 12. За даними податківців, ця адреса є рекордсменом в Україні по прописці фірм – свого часу тут їх було аж 2386 штук. Однак у ЄДР вказано контактні телефони «Вектор-С» 529-70-40 та 529-95-22, які насправді належать мережі збройових магазинів «Ібіс», чия назва також вказана у контактному е-мейлі «Вектор-С».

Ці фірми зайшли в державні підряди у 2015 році. За цей час «Ібіс» отримав держзамовлень по різним видам військових  товарів на 12,21 млн грн., «Вектор-С» – на 44,63 млн грн.

Ще одна пов’язана з цією групою фірма ТОВ «Європа арм спорт» (бенефіціарами є власниця «Ібіса» Лариса Грунскене і Міхаель Полідорос) почала отримувати значні держпідряди у 2014 році і отримала їх вже на отримала замовлень на 89,11 млн грн.

Саме компанія «Ібіс» нещодавно допомогла МВС через суд визнати легітимною закупівлю рюкзаків у компанії, пов’язаної з оточенням сина міністра Олександра Авакова.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

04.10.2017

Луганськ Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

Вінниця Військові замовляють коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Тернопіль Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Київ Лікарня викинула з віконного тендеру дешевшу фірму, щоб розпиляти 2,6 мільйона між партнерами

03.10.2017

Донецьк У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Київ Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Донецьк Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

Запоріжжя Конденсатор для ЗАЕС від порошенківського «Турбоатому» з коштовними трубками подорожчав на 9% – до півмільярда

Харків «Електроважмаш» приховав ціни металу на 142 мільйони від батька «порошенківки»

02.10.2017

Львів Український і турецький рейдери «Victoria Gardens» пов’язані з оточенням Юри Єнакіївського

Донецьк Ремонт Школи мистецтв у Слов’янську віддали ФОПу, який до цього продавав дрова

Рівне Литовці розіграли 38 мільйонів Рівненської АЕС на установку дезактивації металу

Чернівці Голова райради отримав 3 роки ув’язнення за розкрадання піску та гравію з Пруту на 200 тисяч

Київ Військові за 82 мільйони покращать вентиляцію у своїх спортивних закладах в Києві

01.10.2017

Донецьк В Добропіллі підприємство виграло 1,5 мільйона з сумнівною довідкою про податки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ