Поліграфкомбінат «Україна» замовив німцям якогось матеріалу для якихось бланків на 2,6 мільйона євро

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 22 вересня уклало угоду з компанією «PAV CARD GmbH» (Німеччина) про закупівлю матеріалу на 2,63 млн євро, або 82,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року до аеропорту «Бориспіль» поставлять 38 тис шт. матеріалу для виготовлення бланків документів по 69,12 євро за штуку.

Усього з травня 2015 року німецька «PAV card gmbh» отримала замовлень комбінату на 111,82 млн грн. Крім того, вона брала участь у відборі розробника операційної системи для запису інформації на безконтактний електронний носій біометричних паспортів.

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