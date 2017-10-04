Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

Відділ культури Лисичанської міської ради (Луганська обл) 7 вересня уклав договір з ТОВ «А.С.Д. Енерго» щодо капітального ремонту на суму 458 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 25 року «А.С.Д. Енерго» повинно замінити вікна на металопластикові та улаштувати відкоси в комунальному закладі «Лисичанський ПК «Діамант» за адресою: м.Лисичанськ, вул. Першотравнева, 30. До початку виконання робіт замовник зобов’язався перерахувати фірмі на закупівлю матеріалів 70% від загальної суми угоди.

«А.С.Д. Енерго» ареєстрована за адресою депутатській приймальні народного депутата від «Опозиційного блока» Сергія Дунаєва – м.Лисичанськ, вул. Сосюри, 349, та через ланцюжок фірм має власниками Дунаєва та членів його родини. Літери А.С.Д. в назві підприємства – це Артем Сергійович Дунаєв, син нардепа. В 2009-2012 роках Сергій Дунаєв був мером Лисичанська.

За даними «Прозорро», «А.С.Д. Енерго» за поточний 2017 рік отримало замовлень від Лисичанської міської ради на заміну вікон на суму 5,88 млн грн. Всі угоди були укладені за неконкурентною допороговою процедурою.

Партія «Опозиційний блок» в Лисичанській міськраді має більшість – 24 із 36 депутатів, та свого міського голову. Директор КЗ «Лисичанський ПК «Діамант» Пщебіцина Юлія Михайлівна також депутатом Лисичанської міської ради від партії «Опозиційний блок».

26 липня 2017 року було зареєстроване кримінальне провадження № 42017131240000064 за фактом службової недбалості при укладанні договору між відділом освіти Лисичанської міської ради в особі начальника відділу та ТОВ «А.С.Д. Енерго» на суму 398 тис грн.

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