НОВИНИ

04.10.2017

При Авакову найбільшим постачальником пістолетних патронів став «Ібіс», замішаний в «рюкзаках Авакова»

Поліграфкомбінат «Україна» замовив німцям якогось матеріалу для якихось бланків на 2,6 мільйона євро

Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

Військові замовляють коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Мінюст дав юристам ще мільйон доларів на захист від іноземних вкладників Лагуна

Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Новий керівник Нацбанку заробляє на здачі в оренду офісів комерційним банкам

Лікарня викинула з віконного тендеру дешевшу фірму, щоб розпиляти 2,6 мільйона між партнерами

03.10.2017

Вищий суд остаточно виправдав екс-керівників «Укргазвидобування» по справі «жижки для єрємєєвців»

«Київпастранс» планує витратити 460 мільйонів на компостери для транспорту, завищивши очікувану ціну

У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Суди почали відбирати у оточення Авакова корисні копалини, отримані по схемі без аукціонів

«Укртрансгаз» замовив «Нафтогазу» газу на 3 мільярди без торгів і прив’язки до німецького хабу

Банкіри Порошенка пообіцяли «американцям» за продаж банківських боргів набагато більший гонорар, ніж українцям

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

04 Жовтня 2017

Відділ культури Лисичанської міської ради (Луганська обл) 7 вересня уклав договір з ТОВ «А.С.Д. Енерго» щодо капітального ремонту на суму 458 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 25 року «А.С.Д. Енерго» повинно замінити вікна на металопластикові та улаштувати відкоси в комунальному закладі «Лисичанський ПК «Діамант» за адресою: м.Лисичанськ, вул. Першотравнева, 30. До початку виконання робіт замовник зобов’язався перерахувати фірмі на закупівлю матеріалів 70% від загальної суми угоди.

«А.С.Д. Енерго» ареєстрована за адресою депутатській приймальні народного депутата від «Опозиційного блока» Сергія Дунаєва – м.Лисичанськ, вул. Сосюри, 349, та через ланцюжок фірм має власниками Дунаєва та членів його родини. Літери А.С.Д. в назві підприємства – це Артем Сергійович Дунаєв, син нардепа. В 2009-2012 роках Сергій Дунаєв був мером Лисичанська.

За даними «Прозорро», «А.С.Д. Енерго» за поточний 2017 рік отримало  замовлень від Лисичанської міської ради на заміну вікон на суму 5,88 млн грн. Всі угоди були укладені за неконкурентною допороговою процедурою.

Партія «Опозиційний блок» в Лисичанській міськраді має більшість – 24 із 36 депутатів, та свого міського голову.  Директор КЗ «Лисичанський ПК «Діамант» Пщебіцина Юлія Михайлівна також  депутатом Лисичанської міської ради від партії «Опозиційний блок».

26 липня 2017 року було зареєстроване кримінальне провадження № 42017131240000064 за фактом службової недбалості при укладанні договору між відділом освіти Лисичанської міської ради в особі начальника відділу та ТОВ «А.С.Д. Енерго» на суму 398 тис грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

04.10.2017

Луганськ Підконтрольна «Опоблоку» мерія Лисичанська без тендеру віддала ще півмільйона фірмі Дунаєва

Вінниця Військові замовляють коштовне приладдя для зеніток «прокладці», підозрюваній у відмиванні грошей

Тернопіль Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

Київ Лікарня викинула з віконного тендеру дешевшу фірму, щоб розпиляти 2,6 мільйона між партнерами

03.10.2017

Донецьк У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Київ Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Донецьк Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

Запоріжжя Конденсатор для ЗАЕС від порошенківського «Турбоатому» з коштовними трубками подорожчав на 9% – до півмільярда

Харків «Електроважмаш» приховав ціни металу на 142 мільйони від батька «порошенківки»

02.10.2017

Львів Український і турецький рейдери «Victoria Gardens» пов’язані з оточенням Юри Єнакіївського

Донецьк Ремонт Школи мистецтв у Слов’янську віддали ФОПу, який до цього продавав дрова

Рівне Литовці розіграли 38 мільйонів Рівненської АЕС на установку дезактивації металу

Чернівці Голова райради отримав 3 роки ув’язнення за розкрадання піску та гравію з Пруту на 200 тисяч

Київ Військові за 82 мільйони покращать вентиляцію у своїх спортивних закладах в Києві

01.10.2017

Донецьк В Добропіллі підприємство виграло 1,5 мільйона з сумнівною довідкою про податки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ