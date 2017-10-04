Лікарня викинула з віконного тендеру дешевшу фірму, щоб розпиляти 2,6 мільйона між партнерами

Київська міська клінічна лікарня №1 28 вересня за результатами тендеру повідомила про намір укласти договір з ТОВ «Акорд» на встановлення дверей, вікон і пов’язаних конструкцій загальною вартістю 2,62 млн. грн. Про це повідомляє «Антикорупційний штаб» з посиланням на систему «Прозорро».

Участь у тендері взяло троє учасників: ТОВ «Акорд» з ціновою пропозицією 2,62 млн грн, ТОВ «ВБК Фасадбудсервіс» – 2,624 млн гривень та ТОВ «Промбуд-Пласт» – 1,9 млн. грн. Дешевша на чверть пропозиція була відхилена і до участі в торгах було допущено дві фірми, чиї власники пов’язані між собою. Засновником «Акорду» є Подолян Андрій Петрович. Співвласниками «Фасадбудсервісу» є Мартиненко О. В., Архипенко А.Г. та Несенюк Дмитро Вікторович. Подолян і Несенюк є бізнес-партнерами, адже вони є співвласниками ТОВ «АНП Трейдінг» та ТОВ «Бест Пласт», які мають однакове місцезнаходження: 07415, Київська обл., Броварський район, село Зазим’є, вул. Радгоспна, будинок 4-Б.

На формальність конкуренції вказує також те, що у «Фасадбудсервісу» в заявці була відсутня інформація про робітників відповідної кваліфікації, які будуть безпосередньо залучені до виконання робіт.

Крім зазначеного тендеру ТОВ «Акорд» та ТОВ «ВБК Фасадбудсервіс» разом беруть участь у закупівлі Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на виконання робіт із заміни вікон СЗШ № 66.

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