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Фірми з карними справами розіграли 62 мільйони на «освячену» Гройсманом «Водну арену Тернопіль»

04 Жовтня 2017

Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації 28 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Авакс Проф» реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналу з добудовою центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» за 62,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року в західній частині Тернопільського ставу влаштують веслувальний канал з фінішною зоною, водопропускну споруду та автодорожній міст, укріплять берег обвідного каналу, зведуть спортивний комплекс, трибуни, стартові та фінішну вишки, а також озеленять та благоустроять територію. У липні капсулу під це будівництво заклали губернатор Тернопільщини Степан Барна, мер Тернополя Сергій Надал і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Гарантійний строк становить десять років. Переможець має власну техніку та несамохідний земснаряд БВЛ-400/20 №020.

За підсумковою відомістю ресурсів, природний рядовий пісок замовили по 80-95 грн./куб. м, а цеглу керамічну одинарну повнотілу М100 – по 2 057 грн./тис шт., що відповідає ринковим цінам (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марок 1-2 та типу В марки 2, щільний крупнозернистий типу А марки 2 та холодний дрібнозернистий типу БХ марки 1 коштує 1 500 грн./т.

Бетон В22,5 М300 20-40 мм 0,8 МПа коштує 1 495 грн./куб. м, розчин готовий кладковий важкий цементний М150 – 869 грн./куб. м, а щебінь М400 5-10 мм – 391 грн./куб. м.

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 8 мм обійдеться у 20 199 грн./т. У серпні на тендері КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» вся арматурна сталь класів А-І, А-ІІ і А-ІІІ у великих гуртових обсягах коштувала майже в півтора рази дешевше – 13 600 грн./т.

Ґрунтовка Thomsit R777 придбають по 20 грн./кг, тоді як в інтернет-магазинах її продають удвічі дорожче – по 46 грн./кг.

Блоки ФБС 24.2.6-Т куплять по 602 грн./шт., хоча у відкритих джерелах їх можна знайти по 467 грн./шт.

На заробітну плату піде 6,10 млн грн., тобто десять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще три відсотки – 1,6 млн грн.

Ціна угоди майже на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 64,18 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктора Чорнухи, який до липня 2014 р. був членом виконавчого комітету Луцької міськради. У 2006-2010 р. він був депутатом Волинської облради від ВО «Батьківщина». Поліція підозрює службовців цієї фірми у привласненні більше 2 млн грн. бюджетних коштів під час виконанні ремонтно-будівельних робіт у Волинській області. Нині ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Тернопільський «Авакс Проф» належить Олександру Григоровичу Ярмоленку, котрий значиться підписантом ТОВ «Сакура Плюс» Дмитра Олександровича Ярмоленка. Першою фірмою керує Наталія Грохола, а другою – Наталія Гавриш.

Раніше співзасновником переможця була дружина Олександра Ярмоленка Ольга Ярмоленко, яка зараз є заступником начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради.

У серпні 2016 року «Авакс-Проф» виграв два тендери УКБ Тернопільської ОДА щодо капітального ремонту доріг по вул. Енергетична та вул. Лесі Українки в місті Шумськ. У січні цього року поліція розпочала кримінальне провадження щодо цих підрядів. Фірму підозрюють у привласненні бюджетних коштів шляхом складання фіктивних актів виконання робіт із завищеними обсягами та об’ємами, тоді як роботи не були виконані у повному обсязі. У вересні 2017 року суд надав поліції доступ до документів про рух коштів фірми у банку ПУМБ.

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