Вищий суд остаточно виправдав екс-керівників «Укргазвидобування» по справі «жижки для єрємєєвців»

Вищий спецсуд з розгляду кримінальних справ залишив без змін виправдувальний вирок щодо колишнього голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Сергія Костюка і його заступника Вадима Шленчака. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Прокуратура просила скасувати виправдувальний вирок і повернути справу на новий розгляд. Основними аргументами для скасування вироку представник ГПУ Є. Кравченко називала істотні порушення вимог КПК, а саме: відсутність фіксування технічними засобами одного судового засідання в суді першої інстанції, а також порушення цим судом таємниці нарадчої кімнати, а саме – проголошення вироку не в повному обсязі.

Колегія ВССУ попросила захисників Шленчака і Костюка прокоментувати аргументи прокуратури. Захисник О.Володимирська заявила: «Щодо не фіксування одного судового засідання – тоді це засідання не відбулося, оскільки прокурор не прибув. Є журнал судового засідання, де це зафіксовано».

Стосовно не проголошення частини вироку, Володимирська заявила, що «коли було проголошено частину обвинувачення, яке є однаковим в обох обвинувачених, то суд запитав безпосередньо у прокурора, чи зачитувати ту саму частину обвинувачення, яка була щойно зачитана».

«І прокурор Сибіряков (прокурор прокуратури м. києва Олексій Сибіряков – ред.) сказав, що можна не зачитувати. Решту вироку було проголошено одночасно в один момент, не було там порушення нарадчої кімнати», – сказала захисник.

У підсумку ВССУ залишив скаргу прокуратури без задоволення, а виправдувальний вирок стосовно Костюка і Шленчака – без змін. Ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 23 жовтня 2015 року Шевченківський райсуд Києва визнав невинуватими та виправдав Костюка і Шленчака. Їх обвинувачували у діях на користь ТОВ «ВОГ Трейдинг», внаслідок чого «Укргазвидобування» недоотримало щонайменше 16,76 млн грн доходів. Йдеться про продаж навесні 2014 року фірмі 18,21 тис т скрапленого газу за заниженими цінами по прямому контракту, а не через біржевий аукціон.

Шевченківський райсуд Києва вказав, що «державним обвинуваченням не доведено в яких саме особистих інтересах діяли Костюк та Шленчак, яку і від кого саме вони отримали неправомірну вигоду при укладенні договору з ТОВ «Вог Трейдинг», які саме корисливі мотиви у них були.

Сергій Костюк очолив «Укргазвидобування» на початку березня 2014 року. Його заступником став Вадим Шленчак. вони були звільнені з посад в «УГВ» у червні 2015 року.

Відзначимо, що Вадим Шленчак також є обвинуваченим у справі, яку розслідували НАБУ і САП, про розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». За даними слідства, упродовж січня 2013 – січня 2016 рр компанії «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест» і «ХАС», які укладали із ПАТ «Укргазвидобування» договори про спільну діяльність, продавали видобутий газ на товарних біржах за заниженими цінами. Покупцями виступали низка структур, пов’язаних із нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

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