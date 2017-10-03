«Укртрансгаз» замовив «Нафтогазу» газу на 3 мільярди без торгів і прив’язки до німецького хабу

ПАТ «Укртрансгаз» 29 вересня уклало низку угод з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та балансування на 2,94 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовили 360 млн куб. м технологічного газу, в тому числі 200 млн куб. м на вересень і 160 млн куб. м. на жовтень. Фіксована ціна за тисячу кубометрів становить 8 165 грн., що дорівнює жовтневому прайсу «Нафтогазу».

Тендер провели за переговорною процедурою через нагальну потребу в «здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, яка унеможливлює дотримання замовниками строків для проведення тендеру». В обґрунтуванні сказано, що за результатами відкритих торгів «Укртрансгазу» вдалось закупити лише 70% від очікуваних обсягів техногазу на квітень-грудень 2017 року. Тому держкомпанія оголосила нові торги на закупівлю газу на жовтень 2017 – квітень 2018 року на 8,09 млрд грн., однак вони були заблоковані скаргами в АМКУ. Правомірність застосування нинішньої переговорної процедури замовник підтвердив листом від ДСНС України про надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.

Нагадаємо, днями «Укртрансгаз» за результатами відкритих торгів замовив «Нафтогазу» техногазу на 8,00 млрд грн. Тоді нижча від актуального прайсу ціна була прив’язана до звіту ICIS Heren Europian spot gas markets щодо зміни котирувань ціни газу на німецькому газовому хабі NetConnect Germany (NCG). Нині такої прив’язки в договорі немає.

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