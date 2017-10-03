Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

28 вересня суддя Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов в порядку забезпечення позову ТОВ «Укрбуд Девелопмент» зупинив дію приписів Державної архітектурної будівельної інспекції (ДАБІ) України на зупинення будівельних робіт та усунення порушення вимог законодавства та заборонив ДАБІ приймати рішення про анулювання дозволу на будівництво житлового комплексу Сонячна Рів’єра. Про це свідчить ухвала Окружного адмінсуду міста Києва від 28 вересня.

Наприкінці вересня ДАБІ перевірила будівництво ЖК Сонячна Рів’єра, що здійснює «Укрбуд Девелопмент» на березі Дніпра, після чого 26 вересня видала два приписи на зупинення будівельних робіт та усунення порушення вимог законодавства. В приписах зазначено, що «Укрбуд Девелопмент» не врахував вимоги щодо охорони культурної спадщини та не виконав вимог припису про усунення порушень від 23 березня 2017 р. Наступним етапом мало стати анулювання наказом ДАБІ дозволу на будівництво.

Втім, фірма подала до суду на інспекцію, і вже через два дні суддя Аблов зупинив приписи ДАБІ та заборонив Держархбудінспекції анулювати дозвіл на будівництво комплексу, оскільки у іншому випадку «Укрбуд Девелопмент» до ухвалення остаточного рішення у справі може отримати майнові збитки в результаті тривалого зупинення виконання будівельних робіт. Крім того, об’єкти будівництва можуть бути частково зруйновані внаслідок впливу, в тому числі, несприятливих погодних умов. Відповідно, якщо фірма виграє справу, то їй прийдеться докласти значних зусиль та витрат для відновлення своїх порушених прав та інтересів.

«Є незрозумілим, хто наділив окремого суддю повноваженнями зупиняти дію приписів ДАБІ та забороняти Держархбудінспекції вчиняти певні дії», – вважає експерт з проблем містобудування Георгій Могильний.

Експерт розповів, що Держархбудінспекція є центральним органом виконавчої влади, а згідно зі ст. 24 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ), адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення такого органу, розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів.

«Прийняти рішення про забезпечення позову та заборонити ДАБІ анулювати дозвіл на будівництво ЖК Сонячна Рів’єра мала право виключно колегія у складі трьох суддів» – повідомив Могильний.

За його інформацією, перед тим як потрапити до судді Аблова, «Укрбуд Девелопмент» одночасно подав до Окружного адмінсуду Києва відразу три однакові позови: справи 826/12196/17 (авторозподіл справи між суддями відбувся 27.09.2017 об 11:41), 826/12208/17 (авторозподіл відбувся 27.09.2017 об 11:43) та 826/12212/17 (авторозподіл відбувся 27.09.2017 об 11:44).

Наразі на розгляді Окружного адмінсуду м. Києва знаходиться інша справа № 826/9377/17 за позовом громадської організації «Микільська Слобідка» до ДАБІ України з вимогою визнати незаконним та скасувати дозвіл на будівництво ЖК Сонячна Рів’єра від 27 січня 2017 року.

«Хоча до суду ще 16 серпня 2017 року надійшло клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії цього дозволу на виконання будівельних робіт, це клопотання було вперше розглянуто колегією суддів лише 5 вересня 2017 року, а вирішення клопотання було призначено на 1 лютого 2018 року», – повідомив експерт.

«Укрбуд девелопмент» записана на англійську «Базерт дівелопмент елелпі», підписант Сергій Якусевич, директором фірми є Олег Майборода. Він багато років працював разом з членами родини Максима Микитася – президента держкорпорації «Укрбуд», нардепа з фракції «Воля народу». Микитась в декларації вказував, що був бенефіціаром «Укрбуд девелопмент».

Нагадаємо, по вул. Микільсько-Слобідській, 1 зводиться скандальний житловий комплекс багатоповехівок під назвою «Сонячна Рів`єра».

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