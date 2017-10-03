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«Електроважмаш» приховав ціни металу на 142 мільйони від батька «порошенківки»

03 Жовтня 2017

ДП «Завод «Електроважмаш» 13 і 21 вересня уклав дві угоди з ТОВ «Ферротрейдінг» про закупівлю товарів на загальну суму 142,05 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року поставлять 313 т якогось проводу в середньому по 301 грн./кг на 94,40 млн грн., а також 145 т профілів колекторних ПКМ, МС, ПКМС, стрічки ДПРНМ, прутків ДКРНТ, ГКРХХ, ГКРНХ, дротів МТ-0, ММ, дроту зварювального ДКРХТ на 49,07 млн грн.

Точну кількість окремих виробів і ціни за одиницю не оприлюднили. Згодом ціни за одиницю змінили додатковими угодами, але невідомо, у бік зменшення чи збільшення.

Запорізький «Ферротрейдінг» належить Андрію Демидову, Вікторії Демидовій, Ользі Биковій та офшору «Камден Груп Лтд» із Маршаллових Островів. Раніше, коли він мав форму ПрАТ, частку офшору було заведено на кіпрську компанію «Кремалтон Інвестментс Лімітед». У 2014 році підприємство намагалися захопити рейдери.

Дочка Демідова Ольга Ревчук – депутат Запорізької міськради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Вона балотувалася як заступник директора з комерційних питань української ПМП «Алоінс» того ж Демидова, яким керує Бикова.

Демідов і Бикова також була акціонерами ПАТ «Запорізький механічний завод», нині перетвореного на ТОВ «Запорізький Механічний Завод, Лтд», а Олег Ревчук був серед засновників ТОВ «Металскарб», яким зараз володіє Ігор Бендриковський.

Всі ці українські фірми є крупними постачальниками «Електроважмашу».

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