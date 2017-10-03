НОВИНИ

03.10.2017

Вищий суд остаточно виправдав екс-керівників «Укргазвидобування» по справі «жижки для єрємєєвців»

«Київпастранс» планує витратити 460 мільйонів на компостери для транспорту, завищивши очікувану ціну

У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Суди почали відбирати у оточення Авакова корисні копалини, отримані по схемі без аукціонів

«Укртрансгаз» замовив «Нафтогазу» газу на 3 мільярди без торгів і прив’язки до німецького хабу

Банкіри Порошенка пообіцяли «американцям» за продаж банківських боргів набагато більший гонорар, ніж українцям

Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

Конденсатор для ЗАЕС від порошенківського «Турбоатому» з коштовними трубками подорожчав на 9% – до півмільярда

«Електроважмаш» приховав ціни металу на 142 мільйони від батька «порошенківки»

Залізниця купила за 15 мільйонів у сусідської «прокладки» нібито чеські запчастини, які насправді роблять луганчани у Росії

02.10.2017

Український і турецький рейдери «Victoria Gardens» пов’язані з оточенням Юри Єнакіївського

Ремонт Школи мистецтв у Слов’янську віддали ФОПу, який до цього продавав дрова

Литовці розіграли 38 мільйонів Рівненської АЕС на установку дезактивації металу

Голова райради отримав 3 роки ув’язнення за розкрадання піску та гравію з Пруту на 200 тисяч

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

03 Жовтня 2017

ОКП «Донецьктеплокомуненерго» Донецької обласної ради (м.Костянтинівка) 2 жовтня оголосило тендер на закупівлю послуги безпеки у галузі технічного захисту інформації очікуваною вартістю 994 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Кінцевий строк подання пропозицій – 10 жовтня.

«ДТКЕ» планує замовити пошук за допомогою спецпристроїв та методом фізичного огляду каналів витоку конфіденційної інформації з об’єктів та службових кабінетів, виявлення радіочастотних та оптичних випромінювань та їх ідентифікацію. Також буде  замовлена оцінка за допомогою спецпристроїв акустичних властивостей приміщення і вібраційних характеристик скляних поверхонь.

Пропозиції учасників приймаються до 10 жовтня.

Перший заступник голови Донецької ОДА Євген Вілінській в соцмережі Facebook заявив, що «Донецьктелокомуненерго» назвала помилкою опубліковане оголошення про закупівлю техзасобів для запобігання прослуховуванню. Вілінський пообіцяв, що найближчим часом комунальники виправлять технічну помилку.

З 2012 року ОКП «Донецьктеплокомуненерго» Роман Поляков. В декларації він вказав, що разом з дружиною володію 50% акцій чеської компанії «N-Terra-K s.r.o.». В останній день минулого року Ірина Полякова стала власницею квартири в Києві площею 76 кв м. В її власності також поза шляховик Volkswagen Tiguan 2011 р.в., на Volkswagen Passat того ж року їздить її чоловік. Поляков задекларував, що зберігає $10 тис готівки.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

03.10.2017

Донецьк У Слов’янську технагляд замовили ФОПу, замість якого працює затриманий на хабарі інженер УКБ

Київ Суддя швиденько заборонив ДАБІ анулювати «микитасям» дозвіл на будівництво Сонячної Рів’єри

Донецьк Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

Запоріжжя Конденсатор для ЗАЕС від порошенківського «Турбоатому» з коштовними трубками подорожчав на 9% – до півмільярда

Харків «Електроважмаш» приховав ціни металу на 142 мільйони від батька «порошенківки»

02.10.2017

Львів Український і турецький рейдери «Victoria Gardens» пов’язані з оточенням Юри Єнакіївського

Донецьк Ремонт Школи мистецтв у Слов’янську віддали ФОПу, який до цього продавав дрова

Рівне Литовці розіграли 38 мільйонів Рівненської АЕС на установку дезактивації металу

Чернівці Голова райради отримав 3 роки ув’язнення за розкрадання піску та гравію з Пруту на 200 тисяч

Київ Військові за 82 мільйони покращать вентиляцію у своїх спортивних закладах в Києві

01.10.2017

Донецьк В Добропіллі підприємство виграло 1,5 мільйона з сумнівною довідкою про податки

Донецьк «Первомайсквугілля» розіграло 15 мільйонів між фірмами з одним на двох дозволом

Полтава «Труханівці» відписали на зарплату ремонтників полтавської траси менше відсотка з третини мільярда

Донецьк Туалет у парку Слов’янська будуватиме ФОП без документів на власну техніку

30.09.2017

Ужгород Брат прокурора сил АТО має бар і кав’ярню в центрі Ужгорода (фото)

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ