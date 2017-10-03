Донецькі комунальники навіщось хочуть спецзасоби проти прослушки за мільйон

ОКП «Донецьктеплокомуненерго» Донецької обласної ради (м.Костянтинівка) 2 жовтня оголосило тендер на закупівлю послуги безпеки у галузі технічного захисту інформації очікуваною вартістю 994 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Кінцевий строк подання пропозицій – 10 жовтня.

«ДТКЕ» планує замовити пошук за допомогою спецпристроїв та методом фізичного огляду каналів витоку конфіденційної інформації з об’єктів та службових кабінетів, виявлення радіочастотних та оптичних випромінювань та їх ідентифікацію. Також буде замовлена оцінка за допомогою спецпристроїв акустичних властивостей приміщення і вібраційних характеристик скляних поверхонь.

Пропозиції учасників приймаються до 10 жовтня.

Перший заступник голови Донецької ОДА Євген Вілінській в соцмережі Facebook заявив, що «Донецьктелокомуненерго» назвала помилкою опубліковане оголошення про закупівлю техзасобів для запобігання прослуховуванню. Вілінський пообіцяв, що найближчим часом комунальники виправлять технічну помилку.

З 2012 року ОКП «Донецьктеплокомуненерго» Роман Поляков. В декларації він вказав, що разом з дружиною володію 50% акцій чеської компанії «N-Terra-K s.r.o.». В останній день минулого року Ірина Полякова стала власницею квартири в Києві площею 76 кв м. В її власності також поза шляховик Volkswagen Tiguan 2011 р.в., на Volkswagen Passat того ж року їздить її чоловік. Поляков задекларував, що зберігає $10 тис готівки.

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