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Військові за 82 мільйони покращать вентиляцію у своїх спортивних закладах в Києві

02 Жовтня 2017

«Центральний спортивний клуб Збройних сил України» 28 вересня за результатами тендерів уклав низку угод з ТОВ «БК «Аттіс – Україна» на проектування та капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціювання у кількох приміщеннях на загальну суму 82,40 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено роботи в таких приміщеннях:

  • спортивний комплекс по просп.Повітрофлотський, 10 (31,50 млн грн.)
  • плавальний басейн по просп.Повітрофлотський, 10 (26,60 млн грн.)
  • спортивний манеж по бул. Лесі Українки, 23а (15,70 млн грн.)
  • ігровий зал по вул. Стадіонна, 10 (8,60 млн грн.)

Військові забажали, аби спорткомплекс, манеж і ігровий зал були обладнані припливно-витяжними установками «Sital klima CTS» (Італія). У басейні вони хочуть канальну систему осушення і вентиляції «Calorex FRX».

Передбачено, що вартість угод може коригуватись в залежності від зміни курсу євро. Однак вартість окремих складових у договорах не вказана.

ТОВ «БК «Аттіс – Україна» зареєстровано по вул. Тарасівська, 32 в місті Буча під Києвом. Основним власником є Володимир Шейко, прописаний у військовому містечку №11 в Василькові під Києвом. Міноритарним власником є Наталія Танцюра.

Раніше до складу засновників входив донеччанин Юрій Васильович Мартиненко, який нині має власний «Благодійний фонд Юрія Мартиненко», зареєстрований у Бучі по вул. Тарасівська, 32. Мартиненко також є співзасновником ТОВ «Буденерджі» з Романом Махіньком.

На всіх тендерах єдиним конкурентом було черкаське ТОВ «Олімп-Інвест» Юлії та Володимир Ніколенків.

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