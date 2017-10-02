«Укргазвидобування» заплатило Ахметову 2 мільйони за спонсорство поруч з зарядкою Марини Порошенко

ПАТ «Укргазвидобування» 29 вересня оприлюднило угоду з ТОВ «Медіапартнерство» на послуги по розробці та розміщенню соціально-освітніх матеріалів в ЗМІ на 2,08 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро«.

Сама угода була укладена ще 10 травня, однак з невідомих причин оприлюднена лише зараз.

В угоді йдеться за розміщення реклами у травні-серпні виключно у виданнях з групи Ріната Ахметова – газеті «Сегодня») та на телеканалі «Україна».

На розміщення у газеті було виділено лише 48 тис грн. Решту 2,08 млн грн. мали витратити саме на телерекламу, яку мали розміщувати як спонсорську в рамках програми «Ранок з Україною» з 15 травня по кінець липня, а решту прокрутити в ефірі «України» в червні-серпні.

Угода була підписана 10 травня, а концепцію сюжету відеоматеріалів мали розробити до 15 травня.

Нагадаємо, саме з 15 травня в рамках передачі «Ранок з Україною» на ТРК «Україна» почала виходити рубрика дружини президента Марини Порошенко «У ритмі спорту».

ТОВ «Медіапартнерство» через ТОВ Телерадіокомпанія «Україна» і ТОВ «Медіа Група Україна» належить особисто Рінату Ахметову. У «Прозорро» немає жодних інших державних підрядів, отриманих «Медіапартнерством» від інших замовників.

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