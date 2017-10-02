Український і турецький рейдери «Victoria Gardens» пов’язані з оточенням Юри Єнакіївського

У справі про рейдерське захоплення найбільшого торгового центру Львова фігурують Юрій Губін та Оджаклі Айтач. Вони працювали у структурах, які фігурували в проектах екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка, відомого як Юра Єнакіївський.

Про те, що Оджаклі Айтач (колишній директор ТОВ «Фенікс-Капітал», на яке зареєстрований торговий центр) причетний до рейдерської атаки на «Victoria Gardens», наприкінці вересня заявили власники торгово-розважального центру. У компанії повідомили, що в результаті підробки документів він став новим директором ТОВ «Фенікс-Капітал».

Згідно з даними ЄДР, Оджаклі Айтач також є бенефіціаром кількох будівельних фірм в Україні. Раніше на нього також було зареєстроване ТОВ «Єдітепе» – фірма, що вела будівництво маєтку Юрія Іванющенка у Конча-Заспі.

Залізничний відділ поліції ГУ НП у Львівській області розпочав досудове розслідування за ознаками протиправного заволодіння майном «Victoria Gardens». Так, із судового реєстру стало відомо про ще одного фігуранта справи – Юрія Губіна.

За інформацією однієї з ухвал у справі, 19 червня цього року у Туреччині на підставі підробленої довіреності він нібито отримав право представляти інтереси Юміта Хазінедароглу та Бурака Башлілара, які є бенефіціарними власниками компанії «Globcon Limited» (Уельс, Англія), яка володіла «Фенікс-Капітал».

У подальшому були проведені загальні збори учасників ТОВ «Фенікс-Капітал», за результатами яких право власності на фірму перейшло Петру Бігуну, про якого «Наші гроші» повідомляли раніше.

Юрій Губін родом з Радомишля Житомирської області. На початку вересня він розмітив резюме, у якому прописав 15-річний стаж роботи в правоохоронних органах та 4 роки – роботи в аграрному секторі.

Губін працював в органах ВСУ, податковій міліції та СБУ. А протягом останніх років займав керівні посади у фірмах, пов’язаних з Петром Вовчуком (ТОВ «Континент ПВ», ТОВ «Зернолоджистік», ТОВ «ДПЗКУ Земельний фонд»). Також відомо, що Губін був начальником управління логістики у ПАТ «ДПЗКУ», коли корпорацію очолював Петро Вовчук.

Як повідомляли «Наші гроші», свого часу Вовчук віддав мажоритарну частку статутного капіталу «ДПЗКУ земельний фонд» фірмі «Хліб інвестбуд», що підконтрольна екс-нардепу-регіоналу Юрію Іванющенку та банківським інвесторам з угрупування Володимира Путіна. Раніше Вовчук працював на цьому ж підприємстві.

Додамо, згідно з даними реєстру нерухомості, у 2012 році Губін отримав на себе, дружину Олександру та сина Юрія квартиру на вул. Дніпровська набережна, 26і у Києві. Свідоцтво про право власності на нерухомість видало ДП «Укржитлосервіс», яке входить у структуру ДУС. При цьому, на той момент Губін уже залишив службу в правоохоронних органах.

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