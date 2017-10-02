Розвідники купили у дружини «порошенківця» 10 Skoda зі спецкомплектацією за 6 мільйонів

Служба зовнішньої розвідки України 28 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій» легкових автомобілів за 6,27 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 10 автівок Skoda Octavia A7 Ambition 1.8TSi/132kW6G по 627 тис грн. Автомобіль матиме бензиновий двигун, пакет «погані дороги», подушки безпеки водія та переднього пасажира, радіо «Swing», підключення Apple, двозонну систему кондиціювання, підігрів передніх сидінь, а також спецкомплектацію: сейф для зберігання документів в багажнику автомобіля та радіо підготовку під встановлення радіостанції (розетка 12V в багажному відділенні).

Бенефіціаром «Автоцентр Прага авто на кільцевій» вказана Людмила Гвоздьова. Вона є дружиною Михайла Гвоздьова. До 2015 року Гвоздьов був нардепом від «Блоку Петра Порошенка». Два роки тому він очолив ДП «Антонов», а потів став головою ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія», яка контролювала діяльність «Антонова».

Єдиним конкурентом ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій» на торгах було підприємство «Метек» Олега Єкімова та Дмитра Дівульського. Його пропозиція була вищою – 6,29 млн грн.

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