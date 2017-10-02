Ремонт Школи мистецтв у Слов’янську віддали ФОПу, який до цього продавав дрова

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв м. Слов’янська» 21 вересня за неконкурентною процедурою уклало договір із ФОП Зиков Максим Леонідович на будівельні роботи та поточний ремонт вартістю 298 тис грн.

Про це повідомляється в системі “Прозорро”.

Роботи будуть проводитись в будівлі Школи мистецтв по вулиці Поштовій (колишня Рози Люксембург), 13. Передбачено демонтажні, загальнобудівельні та внутрішні сантехнічні роботи, електроосвітлення та вивіз сміття.

Замовник не опублікував в системі “Прозорро” кошторис. Хоча у самому договорі вказується, що його невід’ємною частиною є договірна ціна на поточний ремонт.

Згідно графіку, роботи мають бути виконанні до кінця першого тижня грудня 2017 року. ФОП Зикін дав гарантію на роботи в 3 роки.

Максим Зиков зареєструвався підприємцем 6 червня 2017 року. У податковій вказав одразу 22 види діяльності. Основний – неспеціалізована оптова торгівля.

ФОП Зиков Максим Леонідович до цього прийняв участь лише в одному тендері на постачання паливної деревини в Слов’янському районі. Через те, що він не подав потрібну кількість документів, його пропозиція була відхилена.

Це не вперше, коли комунальні структури Слов’янської міської не публікують в системі «Прозорро» кошториси до будівельних робіт. Така сама ситуація відбулась у вересні цього року, коли КЛПЗ «Вузлова лікарня міста Слов’янська» уклало договір на капітальний ремонт за 915 тисяч з ФОП Гусєв Віктор Анатолійович.

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