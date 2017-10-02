Литовці розіграли 38 мільйонів Рівненської АЕС на установку дезактивації металу

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
02 Жовтня 2017
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 19 серпня за результатами тендеру замовив Консорціуму «Спеценергетікос» обладнання на 38,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять установку дезактивації металу комплексу переробки радіоактивних відходів (КП РАВ) від слабофіксованих радіоактивних забруднень із продуктивністю від 200 т на рік, виготовлену компанією UAB «Specialus Montažas-Ntp» (м. Висагінас, Литва) у 2016-2017 рр.. Повний перелік обладнання із цінами наведено у таблиці нижче.
Середній строк експлуатації становить 25 років, до капітального ремонту – десять років, а гарантійний строк експлуатації – два роки, але не більше чотирьох років після поставки.
Передбачено аванс у розмірі 50% протягом десяти робочих днів після укладання угоди.
Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 32,08 млн грн.
ТОВ «Теплоенергокомплект» не допустили до торгів. Замовник не визнав аналогічним наданий договір субпідряду з ТОВ «НПП «Промдезактивація», бо воно не є об’єктом атомної енергетики або поводження з РАВ. «Теплоенергокомплект» двічі скаржився в АМКУ, але потім відкликав скарги.
Єдиним допущеним конкурентом стало UAB «Tecos» (м. Висагінас, Литва), яке не знижувало ціну під час аукціону. Зараз цю фірму очолює Dmitrij Balan, екс-менеджер зупиненої у 2009 р. Ігналінської АЕС у Литві. А раніше керівником був Artūras Dainius, теперішній директор UAB «Lautus trading» та екс-заступник міністра економіки Литви.
Столичний «Спеценергетікос» уперше виграв тендер. Його засновниками є згадана литовська фірма «SM-Ntp» Андрія Сладкопєвцева і Маріюша Коженєвського та київське ТОВ «Спеценергетікосмонтаж» Богдана Чекеренди і тієї ж «SM-Ntp».
Раніше частку Чекеренди у «Спеценергетікосмонтажі» мав Дмитро Максименко з Бучі.
Сладкопєвцев із низкою росіян володіє патентом на «Спосіб перевантаження палива атомної станції для допалювання і прилад для його здійснення».
Торік «SM-Ntp» разом із французькою «SERGI-France» презентувала на майданчику РАЕС систему попередження пожеж на трансформаторах, при цьому литовську фірму в Україні представляв Степан Куцин.
На підтвердження досвіду переможець приніс угоди «SM-Ntp» із Ігналінською АЕС.
Нинішню закупівлю провели з третьої спроби. Перший тендер відмінили за скаргою «Теплоенергокомплекту» в АМКУ на відсутність даних про кваліфікацію працівників «Спеценергетікосмонтажу». Другий тендер відмінили, відхиливши обох потенційних учасників: «Теплоенергокомплект» – за відсутність технічної пропозиції згідно вимог тендеру, «Спеценергетікос» – за подачу пропозиції від Консорціуму при реєстрації у «Прозорро» у формі ТОВ.
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Модуль ультразвукової дезактивації в лужному розчині
|1
|10 200 000
|Система КВП
|1
|5 040 000
|Модуль ополіскування форсунками і сушіння
|1
|4 320 000
|Обв’язка модуля приготування та регенерації розчинів дезактивації та ванн
|1
|3 120 000
|Модуль системи радіаційного контролю
|1
|1 440 000
|Ємність нейтралізації відпрацьованих розчинів УДМ-1/14-00.000СБ
|1
|1 080 000
|Огородження захисне УДМ-1.01.000СБ
|1
|1 080 000
|Модуль перевантаження металів
|1
|840 000
|Ємність для чистої води УДМ-1/12-00.000СБ
|1
|720 000
|Ємність приготування свіжого розчину УДМ-1/16-00.000СБ
|4
|660 000
|Ємність регенерованої води УДМ-1/13-00.000СБ
|1
|600 000
|Рама технологічна №1 УДМ-1.03.000СБ
|1
|600 000
|Рама технологічна №2 УДМ-1.09.000СБ
|1
|600 000
|Ємність регенерованого розчину УДМ-1/17- 00.000СБ
|4
|540 000
|Ємність для зберігання реагентів УДМ-1/15-00.000СБ
|5
|528 000
|Пост управління системою АСУ з АРМ
|1
|240 000
|Майданчик обслуговування УДМ-1.10.000СБ УДМ-1.11.000СБ
|1
|216 000
|Стіл прийому та видачі контейнерів
|1
|198 000
|Система відеоспостереження
|1
|168 000
|Тара для транспортування забрудненого металу УДМ-1.05.000СБ
|2
|120 000
|Тара для транспортування чистого металу УДМ-1.06.000СБ
|2
|114 000
Tеги | Атом, Обладнання