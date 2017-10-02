Литовці розіграли 38 мільйонів Рівненської АЕС на установку дезактивації металу

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 19 серпня за результатами тендеру замовив Консорціуму «Спеценергетікос» обладнання на 38,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять установку дезактивації металу комплексу переробки радіоактивних відходів (КП РАВ) від слабофіксованих радіоактивних забруднень із продуктивністю від 200 т на рік, виготовлену компанією UAB «Specialus Montažas-Ntp» (м. Висагінас, Литва) у 2016-2017 рр.. Повний перелік обладнання із цінами наведено у таблиці нижче.

Середній строк експлуатації становить 25 років, до капітального ремонту – десять років, а гарантійний строк експлуатації – два роки, але не більше чотирьох років після поставки.

Передбачено аванс у розмірі 50% протягом десяти робочих днів після укладання угоди.

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 32,08 млн грн.

ТОВ «Теплоенергокомплект» не допустили до торгів. Замовник не визнав аналогічним наданий договір субпідряду з ТОВ «НПП «Промдезактивація», бо воно не є об’єктом атомної енергетики або поводження з РАВ. «Теплоенергокомплект» двічі скаржився в АМКУ, але потім відкликав скарги.

Єдиним допущеним конкурентом стало UAB «Tecos» (м. Висагінас, Литва), яке не знижувало ціну під час аукціону. Зараз цю фірму очолює Dmitrij Balan, екс-менеджер зупиненої у 2009 р. Ігналінської АЕС у Литві. А раніше керівником був Artūras Dainius, теперішній директор UAB «Lautus trading» та екс-заступник міністра економіки Литви.

Столичний «Спеценергетікос» уперше виграв тендер. Його засновниками є згадана литовська фірма «SM-Ntp» Андрія Сладкопєвцева і Маріюша Коженєвського та київське ТОВ «Спеценергетікосмонтаж» Богдана Чекеренди і тієї ж «SM-Ntp».

Раніше частку Чекеренди у «Спеценергетікосмонтажі» мав Дмитро Максименко з Бучі.

Сладкопєвцев із низкою росіян володіє патентом на «Спосіб перевантаження палива атомної станції для допалювання і прилад для його здійснення».

Торік «SM-Ntp» разом із французькою «SERGI-France» презентувала на майданчику РАЕС систему попередження пожеж на трансформаторах, при цьому литовську фірму в Україні представляв Степан Куцин.

На підтвердження досвіду переможець приніс угоди «SM-Ntp» із Ігналінською АЕС.

Нинішню закупівлю провели з третьої спроби. Перший тендер відмінили за скаргою «Теплоенергокомплекту» в АМКУ на відсутність даних про кваліфікацію працівників «Спеценергетікосмонтажу». Другий тендер відмінили, відхиливши обох потенційних учасників: «Теплоенергокомплект» – за відсутність технічної пропозиції згідно вимог тендеру, «Спеценергетікос» – за подачу пропозиції від Консорціуму при реєстрації у «Прозорро» у формі ТОВ.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Модуль ультразвукової дезактивації в лужному розчині 1 10 200 000 Система КВП 1 5 040 000 Модуль ополіскування форсунками і сушіння 1 4 320 000 Обв’язка модуля приготування та регенерації розчинів дезактивації та ванн 1 3 120 000 Модуль системи радіаційного контролю 1 1 440 000 Ємність нейтралізації відпрацьованих розчинів УДМ-1/14-00.000СБ 1 1 080 000 Огородження захисне УДМ-1.01.000СБ 1 1 080 000 Модуль перевантаження металів 1 840 000 Ємність для чистої води УДМ-1/12-00.000СБ 1 720 000 Ємність приготування свіжого розчину УДМ-1/16-00.000СБ 4 660 000 Ємність регенерованої води УДМ-1/13-00.000СБ 1 600 000 Рама технологічна №1 УДМ-1.03.000СБ 1 600 000 Рама технологічна №2 УДМ-1.09.000СБ 1 600 000 Ємність регенерованого розчину УДМ-1/17- 00.000СБ 4 540 000 Ємність для зберігання реагентів УДМ-1/15-00.000СБ 5 528 000 Пост управління системою АСУ з АРМ 1 240 000 Майданчик обслуговування УДМ-1.10.000СБ УДМ-1.11.000СБ 1 216 000 Стіл прийому та видачі контейнерів 1 198 000 Система відеоспостереження 1 168 000 Тара для транспортування забрудненого металу УДМ-1.05.000СБ 2 120 000 Тара для транспортування чистого металу УДМ-1.06.000СБ 2 114 000

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