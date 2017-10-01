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В Добропіллі підприємство виграло 1,5 мільйона з сумнівною довідкою про податки

01 Жовтня 2017

Комунальне підприємство «Добропільський міський транспорт» (м. Добропілля, Донецька обл.) 25 вересня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Термінал» на поставку бензину та дизпалива на загальну суму 1,56 млн грн..

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До кінця цього року «Термінал» має поставити комунальникам бензин А-92 в кількості 7000 л. та дизпаливо в кількості 70000 л. Паливо буде поставлено по ціні 20,20 грн./л. Половину від суми уголи – 0,80 млн грн. буде сплачено за рахунок коштів місцевого бюджету (загальний фонд).

Переможцем аукціону було визнано ПП «КІА Плюс», пропозиція якого була на 0,5% дешевшою і становила 1,55 млн грн. Але тендерний комітет відхилив пропозицію підприємства через відсутність у нього АЗС в м. Добропілля. Натомість АЗС «Термінал» (вул. Гагаріна, 1) знаходиться поруч з адресою замовника (вул. Гагаріна, 1-А). Ще одним учасником тендеру був ФОП Селіваров Г.Б., який запропонував на 4,5% дорожчу від «Термінал» ціну – 1,63 млн грн.

В тендерній документації замовник вимагав від учасників подання у складі пропозиції складеної в довільній формі довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів (п. 5 розділ 3 ТД). Наявність такої заборгованості відповідно до положень закону про публічні закупівлі може бути підставою для прийняття замовником рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та підставою для відхилення пропозиції (ч. 2 ст. 17 Закону). Тендерна документація вимагала, щоб протягом п’яти днів  переможець подав довідку ДФС про відсутність заборгованості.

В своїй пропозиції «Термінал» завантажило в систему «Прозорро» лист від 08.09.2017 р. за вих. № 080917-4 «Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у ст. 17 Закону», де в п. 7 зазначило, що товариство не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

За даними електронного сервісу ДФС станом на 26.09.2017 р. ТОВ «Термінал» має податковий борг, а щодо майна товариства виникла податкова застава. Сервіс моніторингу Opendatabot вказує, що станом 01.08.2017 р. «Термінал» мало податковий борг у розмірі 79 тис грн. Довідка ДФС про відсутність заборгованості товариством в систему «Прозорро» не завантажена.

«Термінал» було зареєстровано в 2001 р. в Донецьку. Наразі товариство перереєстровано в Києві, втім згідно власних довідок нібито фактично знаходиться в Краматорську. Єдиним учасником товариства зазначений мешканець непідконтрольного уряду Кальміуського (раніше – м. Комсомольське, Донецька обл) Владислав Сиваш. До вересня 2015 р. 1% статутного капіталу володів донеччанин Костянтин Ватаєв.

В 2015 р. «Термінал» постачало паливо КП «Київпастранс».

На початку 2017 р. фіскальна служба підозрювала «Термінал» в реалізації на своїх АЗС незаконно виготовленого палива, що не відповідає вимогам ДСТУ. На АЗС фірми (у тому числі розташованій в Добропіллі) було проведено ряд обшуків.

В червні кримінальне провадження було закрито у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

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