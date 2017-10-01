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«Укртрансгаз» купив софту «Шлюмберже» для підземних сховищ газу на 11 мільйонів

01 Жовтня 2017

Філія «Науково-дослідний інститут транспорту газу» ПАТ «Укртрансгаз» 4 вересня уклала угоду з ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна» про закупівлю софту на 10,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели з третьої спроби за переговорною процедурою. Відкриті торги вже двічі доводилось відміняти, оскільки на них приходив лише нинішній переможець.

До 4 жовтня поставлять комплексне програмне рішення в області технологічного моделювання та керування підземними сховищами газу від компанії «Schlumberger»:

  • Petrel Geoscience Core. Створення геологічних моделей в Petrel.
  • Модулі Petrel Geoscience Core: Well Correlation та Petrophysical Modeling.
  • Petrel Reservoir Engineering Core. Розробка родовищ в Petrel.
  • Симуляція гідродинаміки флюїдів.

Угоди включає річну технічну підтримку і супровід, а також навчання за курсами «Petrel Геологія» і «Гідродинамічне моделювання в Petrel та Eclipse». Термін використання софту необмежений.

Ціна угоди на три відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 11,21 млн грн.

Засновниками київської фірми «Шлюмберже Сервісез Україна» є голландські компанії «Шлюмберже Б.В.» і «Шлюмберже Інвестмент Сервісез Б.В.», а директором – Євген Вішнікін. Він також керує прописаним у тому ж офісі ТОВ «Ем-Ай Свако Україна», яким володіє голландська «Шлюмберже Ойл Енд Гез Технолоджіз Б.В.».

Крім того, Вішнікін володіє патентом на «Спосіб обробки привибійної зони карбонатного колектора». Співавторами є екс-заступник голови правління «Нафтогазу» і колишній гендиректор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич, екс-заступник гендиректора «Укргазвидобування» і керівник ТОВ «Карпатигаз» Борис Синюк, співвласниця нині припиненого ТОВ «Науково-виробничий центр «Плазма-Техно» Ольга Іванків, професор Інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка Віктор Світлицький.

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