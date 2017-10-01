«Труханівці» відписали на зарплату ремонтників полтавської траси менше відсотка з третини мільярда

Служба автомобільних доріг у Полтавській області 25 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автодороги державного міжнародного значення М-22 Полтава – Олександрія на 386,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року трасу відремонтують окремими ділянками на відрізку км 6+000 – км 32+000 довжиною 26 км у середньому по 14,88 млн грн. за кілометр.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільше коштів, або 113,76 млн грн. піде на асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марки 1 по 1 717 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Нещодавно на тендері Департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури Харківської ОДА він коштував принаймні у півтора рази дешевше – 1 055 грн./т.

Ще 54,95 млн грн. відведено на суміш ЩМА-15 по 2 122 грн./т. У липні на іншому виграному «Ростдорстроєм» тендері Полтавської САД вона коштувала стільки ж, тоді як у червні її замовляли іншому підряднику на 17% дешевше – 1 806 грн./т.

Бітумна дорожна емульсія на 23,18 млн грн. обійдеться у 11 920 грн./т.

Портландцемент М400 на 10,59 млн грн. замовили по 2 040 грн./т. У травні на тендері Черкаської САД він коштував на третину дешевше – 1 556 грн./т.

Щебенево-піщану суміш С-7 замовили на 8,02 млн грн. по 443 грн./куб. м. Травнева ціна Черкаської САД становила 176 грн./куб. м.

Крім того, стрічка для розмітки 3M Stamark TM коштує 366 тис грн./т, а мастика BIGUMA DS 01 E – 20 320 грн./т. Остання у липні на іншому виграному «Ростдорстроєм» тендері Полтавської САД була на третину дешевшою – 14 652 грн./т.

На заробітну плату піде 1,01 млн грн., тобто 0,3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 387 тис грн.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 390,00 млн грн.

Допущеними конкурентами були ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7». Ніхто з учасників не знижував ціну під час аукціону.

Натомість інші дві фірми відхилили через недоліки документів. Консорціум «Алві Род» не підтвердив наявність власної чи залученої техніки і повноваження підписанта, не мав проект договору та антикорупційної програми. ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» вказало у відомостях про учасника частку засновника Тараса Палія 50%, а в протоколі про призначення директора – 100%.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

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