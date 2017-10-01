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«Первомайсквугілля» розіграло 15 мільйонів між фірмами з одним на двох дозволом

01 Жовтня 2017

ДП «Первомайськвугілля» (Луганська обл.) 26 вересня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Ерлайт» щодо постачання підіймально-транспортувального обладнання на суму 14,48 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Було замовлено постачання 2300 м.п. «Стрічка гумотканинна ШР-1000-1600-4-ЕР-400-4,5-3,5- ТГУ5» по ціні 3772 грн/м.п. А також два перевантажувача ППЛ-800 L=40 м, кожний з яких коштує 2,90 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Альфа НТ», пропозиція якого була на 2,5 % дорожчою. Під час торгів учасники не змінили свої пропозиції.

З 7 червня директором та власником  «Альфа НТ» є Малько Поліна Миколаївна. Людина з таким ПІБ була представником «Ерлайт» на зустрічі підприємцем за заступником голови Київської міської держадміністрації Миколою Поворозником в липні минулого року. В рубриці дозволи «Альфа НТ» завантажило дозвіл Держпраці в Київській області, який виданий його конкуренту «Ерлайт» на постачання продукції «Курской фабрики технических тканей». Ідентичний договір містить і пропозиції переможця торгів.

Раніше донецький, а зараз київський «Ерлайт» належить Роману Ремізову, екс-депутату Кіровської райради в м. Донецьку від Партії регіонів. За даними сайту, фірма виробляє такі стрічки з 2007 року.

У 2008-2012 роках вона отримала держпідрядів на 369,16 млн грн. Влітку 2012 року парламент звільнив державні підприємства від звітування про закупівлі за власні кошти, тому до прийняття нового закону в квітні 2014 року, інформація про більшість їхніх закупівель не оприлюднювалася. «Ерлайт» повернувся на торги у квітні 2016 року й відтоді виграв їх на 231.89 млн грн.

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