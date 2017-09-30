«Мирноградвугілля» дозволило знайомим фірмам розіграти 9 мільйонів на буровому обладнанні

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
30 Вересня 2017
ДП «Мирноградвугілля» 25 вересня за результатами аукціону замовило ТОВ «Дет-Юа» рамно-анкерного кріплення на загальну суму 8,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Ціна договору включає витрати на страхування та транспортування (договірну ціну по усіх найменуваннях продукції див. в таблиці).
Учасниками торгів стали дві фірми – «Дет-Юа» та ТОВ «Технології анкерного кріплення». Протягом усіх етапів аукціону цінові заявки обох фірм залишались незмінними. Пропозиція переможця виявилась дешевшою на 0,5%.
У довідці про виконання аналогічних договорів обидві фірми вказали замовлення від ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».
Прописане на Київщині «Дет-Юа» належить донеччанам Оксані Фещенко (77,74%), Павлу Кліщу (1,06%), а також мешканцю Кривого Рогу Ігорю Рідьку (21,20%). Бенефіціаром вказано Оксану Фещенко, яка є дружиною керівника фірми – Олексія Фещенка.
Власниками дніпровського «Технології анкерного кріплення» є Ігор Малофей (99,99%) та Юрій Залозний (0,01%), він же керівник. Ігор Малофей був помічником екс-нардепа від «Партії регіонів» Олександра Заца під час його роботи в Верховній Раді п’ятого скликання.
Ще торік учасником «Технології анкерного кріплення» був також Едуард Липчанський – нинішній керівник ТОВ «Монохім» Ігоря Тулуба. Протягом 2007-2010 років керівником компанії був згадуваний Олексій Фещенко, а Липчанський був його попередником і наступником на посаді.
|Найменування продукції
|Кількість
|Ціна за шт., грн (з ПДВ)
|Станок буровий пневматичний MQT-120 (типоразмерD) в комплекті з лубрикатором (маслянка-2шт.)
|4
|172 182,76
|Штанга бурова шестигранна L=1m
|4
|887,54
|Штанга бурова шестигранна L=1,5m
|4
|1 331,31
|Штанга бурова шестигранна L=2m
|
6
|1 775,08
|Штанга бурова шестигранна L=2,5m
|6
|2 218,85
|Штанга бурова шестигранна збірна L=6m
|4
|6 658,54
|Адаптер під анкер S19
|4
|477,60
|Адаптер під гайку
|4
|477,60
|Коронка КДП 32 *22
|200
|298,50
|Анкер металл L=2,4м Ф 25мм в комплекті с шайбою та гайкою
|10000
|437,80
|Хімампули 300 мм, Ø25мм,швидкотверді
|10000
|35,82
|Хімампули 600 мм, Ø25мм,повільнотверді
|30000
|54,86
|Хімампули 700 мм,Ø25мм,повільнотверді
|
12000
|62,69
|Анкер канат L=5,0м Ø 15мм в комплекті з шайбою та гайкою
|1000
|756,20
|Датчик “Світлофор”
|200
|398,00
Tеги | Вугілля, Обладнання