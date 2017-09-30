«Мирноградвугілля» дозволило знайомим фірмам розіграти 9 мільйонів на буровому обладнанні

ДП «Мирноградвугілля» 25 вересня за результатами аукціону замовило ТОВ «Дет-Юа» рамно-анкерного кріплення на загальну суму 8,78 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Ціна договору включає витрати на страхування та транспортування (договірну ціну по усіх найменуваннях продукції див. в таблиці).

Учасниками торгів стали дві фірми – «Дет-Юа» та ТОВ «Технології анкерного кріплення». Протягом усіх етапів аукціону цінові заявки обох фірм залишались незмінними. Пропозиція переможця виявилась дешевшою на 0,5%.

У довідці про виконання аналогічних договорів обидві фірми вказали замовлення від ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Прописане на Київщині «Дет-Юа» належить донеччанам Оксані Фещенко (77,74%), Павлу Кліщу (1,06%), а також мешканцю Кривого Рогу Ігорю Рідьку (21,20%). Бенефіціаром вказано Оксану Фещенко, яка є дружиною керівника фірми – Олексія Фещенка.

Власниками дніпровського «Технології анкерного кріплення» є Ігор Малофей (99,99%) та Юрій Залозний (0,01%), він же керівник. Ігор Малофей був помічником екс-нардепа від «Партії регіонів» Олександра Заца під час його роботи в Верховній Раді п’ятого скликання.

Ще торік учасником «Технології анкерного кріплення» був також Едуард Липчанський – нинішній керівник ТОВ «Монохім» Ігоря Тулуба. Протягом 2007-2010 років керівником компанії був згадуваний Олексій Фещенко, а Липчанський був його попередником і наступником на посаді.

Найменування продукції Кількість Ціна за шт., грн (з ПДВ) Станок буровий пневматичний MQT-120 (типоразмерD) в комплекті з лубрикатором (маслянка-2шт.) 4 172 182,76 Штанга бурова шестигранна L=1m 4 887,54 Штанга бурова шестигранна L=1,5m 4 1 331,31 Штанга бурова шестигранна L=2m 6 1 775,08 Штанга бурова шестигранна L=2,5m 6 2 218,85 Штанга бурова шестигранна збірна L=6m 4 6 658,54 Адаптер під анкер S19 4 477,60 Адаптер під гайку 4 477,60 Коронка КДП 32 *22 200 298,50 Анкер металл L=2,4м Ф 25мм в комплекті с шайбою та гайкою 10000 437,80 Хімампули 300 мм, Ø25мм,швидкотверді 10000 35,82 Хімампули 600 мм, Ø25мм,повільнотверді 30000 54,86 Хімампули 700 мм,Ø25мм,повільнотверді 12000 62,69 Анкер канат L=5,0м Ø 15мм в комплекті з шайбою та гайкою 1000 756,20 Датчик “Світлофор” 200 398,00

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