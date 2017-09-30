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Морпорт «Южний» за 54 мільйони заправився в одеситки дешевше від ринкових цін

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ДП «Морський торговельний порт «Южний» 27 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Євростандарт» білоруського палива на 53,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять дизельне паливо по 21 480-24 399 грн./т, бензин А-95 по 24 908 грн./т, бензин А-92 по 23 880 грн./т і реактивне паливо РТ по 15 690 грн./т.

Ціни дизелю на 1-15% нижчі від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 24 700 грн./т. А бензин А-95 на 22% дешевший від ринкової ціни у 30 370 грн./т.

Ціна угоди на 11% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 60,73 млн грн.

Ще до аукціону ПП «Окко Контракт» вимагало виділити реактивне паливо в окремий лот з огляду на специфіку його зберігання і продажу, щоб не допустити завищення цін. Однак замовник відмовився, обґрунтувавши це так: «Згідно ст. 16 учасник повинен підтвердити виконання аналогічних договорів, що є кваліфікаційним критерієм, а поділення на лоти згідно Вашого прохання може поставити питання щодо відсутності відповідної кваліфікації учасника та ризику не виконання умов договору. Припущення щодо закупівлі за високою ціною не обґрунтоване, тому-що згідно проекту договору постачальник при поставці товару повинен надати довідку ДП «Держзовнішінформ» щодо середньоринкової вартості товару по момент поставки».

Єдиним конкурентом було ТОВ «Трейд Коммодіті», покровителем якого є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. При цьому обидва учасники не знижували ціну під час торгів.

Одеським «Євростандартом» володіє та керує Світлана Самсонова, якій також належало нині ліквідоване ТОВ «Пілігрім-Плюс». Переможець із 2010 року отримав підрядів на 168,38 млн грн., здебільшого у портів і ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», а «Пілігрім-Плюс» у 2008-2011 роках – на 378,63 млн грн., теж переважно у портів.

«Євростандарт» приніс банківську гарантію з АБ «Південний» та аналогічний договір із київським ТОВ «Стандарт Трейдінг» Дмитра Жолоба з Донеччини, яке має спільний номер телефону 0503537988 із донецьким ТОВ «Футбольний клуб «Металург» Олега Мкртчана і Сергія Тарути.

Крім того, «Євростандарт» згадувався у якості нібито фіктивної фірми у кримінальному провадженні проти ТОВ «Трансвей-Сервіс» щодо ухилення від сплати податків.

 

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Паливо дизельне ДП-Л-Євро5 700 24 399
Паливо дизельне ДП-3-Євро5 1000 22 650
Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5 500 21 480
Бензин автомобільний марки А-95 Євро виду І 60 24 908
Бензин автомобільний марки А-92 Євро 50 23 880
Паливо для реактивних двигунів «РТ» 50 15 690

 

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