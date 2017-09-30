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Інститут крові за 42 мільйони купив ліки для онкохворих за цінами реєстру МОЗ

30 Вересня 2017

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 26 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Мед-Трейд» лікарського засобу ритуксимаб на 42,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 3 078 флаконів засобу Ритуксим® виробництва (розфасовки) ТОВ «Люм’єр Фарма» із продукції in bulk компаній-виробників «F. Hoffmann-La Roche Ltd.» (Швейцарія) і «Roche Diagnostics GmbH» (Німеччина). У тому числі з ПДВ:

  • 1 026 флаконів концентрату для розчину для інфузій по 100 мг/10 мл, по 50 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці – по 29 292 грн., або $1 110 за флакон;
  • 2 052 флаконів концентрату для розчину для інфузій по 100 мг/10 мл, по 10 мл у флаконі; по 2 флакони в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці – по 5 871 грн., або $223 за флакон.

Оптово-відпускні ціни МОЗ без ПДВ на такі дозування цього засобу складають відповідно 26 580 грн., або $1 007 та 10 660 грн., або $404. З урахуванням 7% медичного ПДВ це дорівнює $1 077 та $432. Друга з цих цін, найімовірніше, вказана в реєстрі за упаковку з двох флаконів, тобто один флакон на 10 мл коштує $216 із ПДВ. Таким чином, обидві тендерні ціни на три відсотки вищі від цін міністерства.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 42,30 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «БаДМ» і ТОВ «Оптіма-Фарм, Лтд» із засобом Мабтера®.

Столичний «Мед-Трейд» належить Володимиру Стефаніву з Чернівців. Усього з травня 2015 року переможець виграв тендерів на 119,42 млн грн.

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