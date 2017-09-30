Інститут крові за 42 мільйони купив ліки для онкохворих за цінами реєстру МОЗ

ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» 26 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Мед-Трейд» лікарського засобу ритуксимаб на 42,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 3 078 флаконів засобу Ритуксим® виробництва (розфасовки) ТОВ «Люм’єр Фарма» із продукції in bulk компаній-виробників «F. Hoffmann-La Roche Ltd.» (Швейцарія) і «Roche Diagnostics GmbH» (Німеччина). У тому числі з ПДВ:

1 026 флаконів концентрату для розчину для інфузій по 100 мг/10 мл, по 50 мл у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці – по 29 292 грн. , або $1 110 за флакон;

, або за флакон; 2 052 флаконів концентрату для розчину для інфузій по 100 мг/10 мл, по 10 мл у флаконі; по 2 флакони в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці – по 5 871 грн., або $223 за флакон.

Оптово-відпускні ціни МОЗ без ПДВ на такі дозування цього засобу складають відповідно 26 580 грн., або $1 007 та 10 660 грн., або $404. З урахуванням 7% медичного ПДВ це дорівнює $1 077 та $432. Друга з цих цін, найімовірніше, вказана в реєстрі за упаковку з двох флаконів, тобто один флакон на 10 мл коштує $216 із ПДВ. Таким чином, обидві тендерні ціни на три відсотки вищі від цін міністерства.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 42,30 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «БаДМ» і ТОВ «Оптіма-Фарм, Лтд» із засобом Мабтера®.

Столичний «Мед-Трейд» належить Володимиру Стефаніву з Чернівців. Усього з травня 2015 року переможець виграв тендерів на 119,42 млн грн.

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