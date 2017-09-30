Брат прокурора сил АТО має бар і кав’ярню в центрі Ужгорода (фото)

Рідного брата очільника військової прокуратури сил АТО Віталія Ціцака називають власником ужгородського пабу «Churchill». Про це у своєму резюме повідомив один з закарпатських кухарів.

За даними «Наших грошей», Віталій Ціцак на початку 2000-х працював у прокуратурі Закарпатської області. Після цього став начальником відділу юридичного забезпечення Закарпатської облради. У декларації, поданій до НАЗК після звільнення у квітні 2017 року, Ціцак місцем роботи за 2016 рік вказав усе ту ж Закарпаську облраду. Значиться помічником за трудовим договором нардепа від БПП Василя Брензовича.

Як свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення площею 188 кв. м під пабом «Churchill» орендувала дружина Віталія Ціцака Лілія Ціцак.

Паспорт на літній майданчик пабу «Churchill», як стало відомо з рішення Ужгородської міськради, Лілія Ціцак отримувала як ФОП. Зареєструвалася ним ще 2010 року.

Також міський голова Ужгорода з нагоди Дня підприємця рік тому вітав Лілію Ціцак як власницю кафе-кав’ярні «Тірамісу» в історичній частині обласного центру – провулку Гірчичне зерно. Втім, самі ужгородці в коментарях мережі Інтернет власником «Тірамісу» називають знову-таки брата атошного прокурора Віталія Ціцака.

Як ФОП з основним видом діяльності «діяльність ресторанів» зареєстрована й матір Лілії Ціцак Лілія Бугір, відома як заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні Ужгорода.

У декларації, поданій у квітні 2017 року, Віталій Ціцак зазначив, що його дружина Лілія отримала за минулий рік 567 тис. грн від зайняття підприємницькою діяльністю. При цьому основним місцем роботи Лілії Ціцак вказана комунальна аптека Ужгорода, і заробила в ній Лілія Ціцак 2748 грн – перебувала в декреті.

Річний дохід Віталія Ціцака за минулий рік склав майже 100 тис грн.

Нагадаємо, 21 вересня новим прокурором сил АТО став Олег Ціцак. Згідно декларації, у нього в Ужгороді є будинок на 480 кв м та квартира площею 90 кв м. Також у прокурора є автомобілі BMW M-5, Peugeot 307 SW, мотоцикл Harley Davidson, и квадроцикли Yamaha і Kawasaki.

Перед Ціцаком військову прокуратуру АТО очолював Костянтин Кулик, якого НАБУ запідозрило в незаконному збагаченні.

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