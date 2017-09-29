Вперше у Харкові засудили розкрадача «Харківського метрополітену»

Днями суд в Харкові виніс обвинувальний вирок для екс-заступника директора ТОВ «Системи прогресивної очистки» Ігора Распопова. Обвинувачений отримав три роки умовно з відстрочкою приговору на рік по ч.2 ст.191 КК України.

Це перший доказаний у суді факт розтрати коштів – одного з найбільших та грошових підприємств, підконтрольних мерії Геннадія Кернеса.

Роками найбільш солодкі підряди на метрополітені отримують фірми, які так чи інакше пов’язані з керівництвом «підземки» – з колишнім директором Сергієм Мусєєвим, або теперішнім – Вячеславом Стаматіним.

12 січня 2015 року за результатами тендеру «підземка» уклала угоду вартістю 54,85 млн грн. з ТОВ «Системи прогресивної очистки» на проведення дезінфекційних заходів протягом трьох років. Єдиним конкурентом була Олена Мініна, чиє підприємство АМКУ звинуватило у зговорі з ТОВ «Системи прогресивної очистки».

Саме під час виконання цього договору й попався Распопов, який вписав в акти роботи, які не виконувались. При цьому слідству вдалось довести жалюгідний збиток у розмірі 52 тисячі гривень, хоча вартість угоди була більшою у тисячу разів. Це можна було б назвати зрадою, але в ситуації, коли архів знищує документи підприємства, а суди роками не дають дозволи на виїмку документів, подібний прецедент може стати навіть історичним. Але лише тоді, коли інші справи по метрополітену будуть доведені до вироків.

Тож варто нагадати інші справи щодо розкрадання коштів «Харківського метрополітену», по яким відкриті кримінальні провадження, але немає особливого просування.

В кінці 2013 року «Харківський метрополітен» провів тендер на технічне обслуговування 47 ескалаторів. В торгах приймали участь «СПБМП-253» та ТОВ «Ваго-Рев» (Обидві фірми ЗМІ відносили до оточення Максима Мусєєва). Договір на 7,39 млн грн. було укладено з «СПБМП-253». За даними слідства, роботи відповідно до умов договору фактично не були виконані. Вже кілька років правоохоронці не можуть отримати дозвіл на виїмку документів;

справа ТОВ «Ваго-Рев» та ТОВ «Системи прогресивної очистки» ( в обох фірмах працював Распопов), які за даними правоохоронців, незаконно заволоділи коштами КП «Харківський метрополітен» шляхом виведення грошей через фіктивні фірми;

справа ТОВ «Турнікет-М» (фірма з оточення Стаматіна). Прокуратура підозрює фірми і метрополітену у розкраданні коштів комунального підприємства у сумі 1,80 млн грн. Слідство встановило, що з вересня 2015 року по травень поточного року метрополітен перерахував «Турнікету» близько 10 млн грн. на виконання угоди про встановлення монтаж та технічне обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені. Правоохоронці вважають, що частина коштів була виведена через «фіктивні фірми» та привласнені посадовцями ТОВ «Турнікет -М» та КП «Харківський метрополітен»;

справа пожежної сигналізації. Правоохоронці підозрюють, що ТОВ «Інекс-пульт» (фірма з оточення екс-віце-мера Попова) отримало понад 1 млн. грн. за роботи по технічному обслуговуванню пожежної сигналізації Харківського метрополітену, хоча самі роботи фактично були виконані співробітниками метрополітену.

Всі ці справи розслідуються настільки «швидко», що навіть такий неквапливий чоловік, як генпрокурор Юрій Луценко незадоволений темпами розслідування.

«Не можна справи тягнути роками, тим більше такі актуальні, нашумілі на Харківщині. Про цей метрополітен говорять уже скільки років», – казав Луценко.

Й дійсно не можна, якщо правоохоронці хочуть боротися з корупцією, а не піаритися на відкритті кримінальних проваджень. Й вирок «дрібного клерка» Распопова має стати першим та найменш незначним серед тих, хто розкрадав «Харківський метрополітен» в останні десять років.

Павло Новик, «Харківський антикорупційний центр» для «Наших Грошей»

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