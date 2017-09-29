НОВИНИ

29.09.2017

Славута найняла проектантів відеоспостереження по місту за 1 гривню, відкинувши фірму з ціною 50 копійок

«Первомайськвугілля» знову замовило вуглезбагачення фабриці протеже Кононенка

28.09.2017

«Укртрансгазу» вдалось замовити у «Нафтогазу» газу на 8 мільярдів з прив’язкою до німецького хабу

«Антонов» купив у дрібного торговця газ по 6700 – на чверть дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Краматорська мерія розіграла очистку річки між пов’язаними фірмами, підозрюваних в підміні щебеню шлаком

Суд скасував рішення про визнання недійсною угоди між «микитасями» та установою Полторака по «Чарівному місту»

Внутрішня перевірка УЗ підтвердила підозру НАБУ про шкоду від допугоди з «ВОГом» на 92 мільйона

Дружина поштаря на паях з донькою одеського замгубернатора освоять 4,5 мільйони на відеонагляд у порту «Южний»

Запорізька АЕС після листів з СБУ закупила російських запчастин на 2,4 мільйона євро, навіть не імітуючи відкриті торги

Інтернат на Луганщині замовив на 3 мільйона робіт фірмі з податковим боргом та кримінальними справами

«Укртранснафта» купила крутий мікроавтобус Volkswagen за 2 мільйони

27.09.2017

Освітяни Харківщини через антиросійські санкції відкинули дешевші автобуси Святаша за 3 мільйони

Мінюст дав 22 мільйони на захист від позову Татарстану щодо рейдернутої Коломойським «Укртатнафти» (прайс адвокатів)

Міськрада на Луганщині без тендеру замовила тротуар рідній фірмі свого секретаря

Оштрафовано посередника, який з Солом’янським суддею погорів на хабарі $22 тисячі для вирішення питання з замміністра юстицї

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Славута найняла проектантів відеоспостереження по місту за 1 гривню, відкинувши фірму з ціною 50 копійок

29 Вересня 2017

Виконавчий комітет Славутської міської ради Хмельницької області 18 вересня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Віал-Візіон» на виготовлення проектної документації  для будівництва мереж відеонагляду у місті. Вартість угоди склала 1 (одну) гривню. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Підрядник має виготовити проектну документацію на розміщення відеокамер у 22 точках міста – частина на виїздах з міста для розпізнавання номерів автомобілів, частина – оглядові відеокамери у місцях скупчення людей (перелік – на скрінах).

У торгах очікуваною вартістю 80 тис грн. взяли участь чотири фірми. Дві з них ТОВ «Секур Інтеграція» і «Віал-Візіон» торгувались до самого кінця, і «Секур Інтеграція» навіть запропонувала ціну 0,50 копійок за свої послуги. Однак замовник відхилив цю пропозицію, оскільки вважав непідтвердженим досвід фірми по виконанню аналогічних робіт. «Секур» подала довідки про встановлення систем відеоспостереження у місті Українка та двох приватних компаніях, а на тендері Славути потрібно було підтвердити досвід виготовлення саме проектної документації на будівництво мереж відеонагляду.

Відтак перемога дісталась ТОВ «Віал-Візіон» Віталія Панасюка. Фірма прописана у Києві по вул. Раїси Окіпної, 8-б, офіс 17 разом з кількома фірмами будівельного бізнесмена Олександра Насіковського («Дісбуд», ЗНВКІФ «Антілія»). Олександр Насіковський є управляючим партнером групи DIM, представником якої у ЗМІ називають Андрія Насіковського, якого підозрювали у нападі та побитті журналістки Тетяни Чорновіл під час Майдану.

У свою чергу відхилена компанія «Секур» скаржилась замовнику на майбутнього переможця «Віал», що у його довідці про виконання аналогічних робіт також є проблеми. А саме не було вказано реквізити договорів (номер та дата), що на думку скаржника свідчило про непідтвердження факту виконання цих робіт. Однак виконкому Славути вдовольнився наданими «Віалом» довідками і відхилив вимогу скаржника.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

А в чому власне винен «Максмед»? А в тому, що…
22 Вересня 2017

Як прокурор САП двічі провчила суддів, які повертали їй обвинувальний акт у справі “Я від Кононенка”
20 Вересня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.09.2017

Хмель Славута найняла проектантів відеоспостереження по місту за 1 гривню, відкинувши фірму з ціною 50 копійок

Луганськ «Первомайськвугілля» знову замовило вуглезбагачення фабриці протеже Кононенка

28.09.2017

Донецьк Краматорська мерія розіграла очистку річки між пов’язаними фірмами, підозрюваних в підміні щебеню шлаком

Київ Суд скасував рішення про визнання недійсною угоди між «микитасями» та установою Полторака по «Чарівному місту»

Одеса Дружина поштаря на паях з донькою одеського замгубернатора освоять 4,5 мільйони на відеонагляд у порту «Южний»

Запоріжжя Запорізька АЕС після листів з СБУ закупила російських запчастин на 2,4 мільйона євро, навіть не імітуючи відкриті торги

Луганськ Інтернат на Луганщині замовив на 3 мільйона робіт фірмі з податковим боргом та кримінальними справами

27.09.2017

Харків Освітяни Харківщини через антиросійські санкції відкинули дешевші автобуси Святаша за 3 мільйони

Луганськ Міськрада на Луганщині без тендеру замовила тротуар рідній фірмі свого секретаря

Київ Оштрафовано посередника, який з Солом’янським суддею погорів на хабарі $22 тисячі для вирішення питання з замміністра юстицї

Донецьк «Донецькі» розіграли між собою постачання державній шахті вогнегасників, завищивши ціни в рази

26.09.2017

Одеса Після публікації «Наших грошей» НАЗК перевірить ректора Одеського університету, який приховав бізнес дружини

Львів Напередодні віджиму «Victoria Gardens» рейдер позичив 1,85 мільйона у сбушника часів Януковича

Київ Аеропорт «Жуляни» купив японський пікап майже за мільйон

Донецьк Лікарня в Слов’янську приховала кошторис ремонту, на який без тендеру виділила мільйон

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ