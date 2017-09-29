Славута найняла проектантів відеоспостереження по місту за 1 гривню, відкинувши фірму з ціною 50 копійок

Виконавчий комітет Славутської міської ради Хмельницької області 18 вересня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Віал-Візіон» на виготовлення проектної документації для будівництва мереж відеонагляду у місті. Вартість угоди склала 1 (одну) гривню. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Підрядник має виготовити проектну документацію на розміщення відеокамер у 22 точках міста – частина на виїздах з міста для розпізнавання номерів автомобілів, частина – оглядові відеокамери у місцях скупчення людей (перелік – на скрінах).

У торгах очікуваною вартістю 80 тис грн. взяли участь чотири фірми. Дві з них ТОВ «Секур Інтеграція» і «Віал-Візіон» торгувались до самого кінця, і «Секур Інтеграція» навіть запропонувала ціну 0,50 копійок за свої послуги. Однак замовник відхилив цю пропозицію, оскільки вважав непідтвердженим досвід фірми по виконанню аналогічних робіт. «Секур» подала довідки про встановлення систем відеоспостереження у місті Українка та двох приватних компаніях, а на тендері Славути потрібно було підтвердити досвід виготовлення саме проектної документації на будівництво мереж відеонагляду.

Відтак перемога дісталась ТОВ «Віал-Візіон» Віталія Панасюка. Фірма прописана у Києві по вул. Раїси Окіпної, 8-б, офіс 17 разом з кількома фірмами будівельного бізнесмена Олександра Насіковського («Дісбуд», ЗНВКІФ «Антілія»). Олександр Насіковський є управляючим партнером групи DIM, представником якої у ЗМІ називають Андрія Насіковського, якого підозрювали у нападі та побитті журналістки Тетяни Чорновіл під час Майдану.

У свою чергу відхилена компанія «Секур» скаржилась замовнику на майбутнього переможця «Віал», що у його довідці про виконання аналогічних робіт також є проблеми. А саме не було вказано реквізити договорів (номер та дата), що на думку скаржника свідчило про непідтвердження факту виконання цих робіт. Однак виконкому Славути вдовольнився наданими «Віалом» довідками і відхилив вимогу скаржника.

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