Нацгвардія замовила автоклуб-друкарню на вантажівці МАЗ за 2,5 мільйона

Військова частина 3078 Національної гвардії України (м. Київ) 31 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «УкрЄвроМаз» мобільний центр морально-психологічного забезпечення за 2,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 20 грудня поставлять спеціалізований похідний клуб-друкарню на базі повнопривідного вантажного автомобіля МАЗ-531605-362 4х4 із кузовом-фургоном, розрахованим на екіпаж із двох осіб та обладнаним системами опалювання і кондиціонування, культурно-просвітницьким майном (повний перелік додано).

Гарантійний строк становить рік або 30 тис км пробігу. Товар оплатять протягом місяця після поставки.

На своєму сайті фірма-переможець продає таке шасі з двигуном Євро 2 без кузова і додаткового обладнання за 1,90 млн грн.

Ціна угоди на 0,2%, або 5 тис грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,50 млн грн.

Єдиним конкурентом був дилер КрАЗ і МАЗ – кременчуцьке ПП «Виробничо-комерційне підприємство «Альфатекс» Миколи Корецького зі статутним капіталом 0 грн., чия ціна дорівнювала очікуваній сумі. Ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Фірма «УкрЄвроМАЗ» Ірини Саханди є дилером Мінського автозаводу. Нею керує Богдан Саханда, який у 2015 р. ішов у Вишневу міськраду Київської області від партії «Сила людей».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто, Армія