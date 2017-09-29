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Луганська ОДА злила мільйон за геопортал фірмі, на комп’ютері якої писались тендерні вимоги

29 Вересня 2017

Управління містобудування та архітектури Луганської обласної державної адміністрації має намір укласти угоду з ТОВ  «Есомм Со» щодо закупівлі програмного забезпечення для геоінформаційних систем вартістю 1,16 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Управління замовило програмне забезпечення ArcGIS для створення містобудівного кадастру Луганської області. Тендерна документація вимагає, щоб програмне забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу мало можливість проводити облік та обмін кадастрових даних, формувати базу геоданих, візуалізацію географічних знань про територію, виготовляти графічні (включаючи картографічні) документи, публікувати геоінформаційні WEB-сервіси (ГІС-сервіси) для необмеженої кількості користувачів в Інтернеті або в рамках локальної мережі та інше.

Від постачальника вимагають річну технічну підтримку та навчання персоналу.

В тендерній документації не вказано, чи залишаться у замовника ліцензії на використання програмного забезпечення через рік технічної підтримки.

Тендерна документація УМА ЛОДА була створена на комп’ютері співробітника «Есомм Со» Валерія Козлітіна. Цю інформацію відмічена в «свойства» файлу, який загрузили в «Прозорро» співробітники ЛОДА. З поданої «Есомм Со» пропозиції відомо, що Козлітін має консультанта директора з геоінформаційних систем.

Дані про підготовку тендерної документації УМА ЛОДА на компютері праівника Ecomm Co

Торги було проведено 27 вересня, єдиним конкурентом «Есомм Со» було «Спаеро-ГІС», яке встановило свою пропозицію на рівні очікуваної вартості в 1,17 млн грн. Пропозиція переможця торгів була на 1,3% дешевшою.

«Спаеро-ГІС» зареєстрована в Харкові місцевими мешканцями Володимиром Ніколаєвим, Олександром Салтовцем та Сергієм Тарасенком.

Мажоритарним власником «Есомм Со» є Євгеній Серединін, його молодшим бізнес-партнером виступає зареєстрована в штаті Невада (США) «Есрі інтернейшнл ел-ел-сі»,  бенефіціарами якої вказані Данжермонд Пол Джекоб та Данжермонд Лаура Катрин.

З 2008 року фірма отримала державних замовлень на 34,49 млн грн. В 2013 році від підрозділу  Державного агентства з залучення інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва «Есомм Со» отримало 7,80 млн грн.на розробку техніко-економічного обґрунтування одного з нацпроектів. Тоді на тендері конкурентом фірми було ще одне близьке до Серединіна підприємство – ТОВ «Бломінфо-Юкрейн».

Управління містобудування та архітектури ЛОДА оголосило ще два тендери на створення програмного забезпечення і закупівлю серверного обладнання та устаткування автоматизованих робочих місць для ведення містобудівного кадастру на загальну очікувану суму 3,43 млн грн. Щоправда, 27 вересня УМА ЛОДА відмінило тендер з закупівлі обладнання очікуваною вартістю 1,44 млн грн. через відсутність достатньої кількості заявок.

 

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