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Київський онкодиспансер купив угорський комбінований томограф за 60 мільйонів

29 Вересня 2017

КЗ «Київський обласний онкологічний диспансер» 26 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «УМТ+» комбіновану систему однофотонної емісійної комп’ютерної томографії/комп’ютерної томографії за 59,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу договір підписали за результатами аукціону на 66,41 млн грн., однак того ж дня ціну було знижено додатковою угодою на 10%.

До грудня поставлять комплекс ОФЕКТ/КТ AnyScan SC виробництва «Mediso Medical Imaging System Ltd.» (Угорщина) із можливістю апгрейду до AnyScan ОФЕКТ/КТ/ПЕТ. Гарантійний строк експлуатації становить рік. У вартість входять триденний інструктаж при введенні в експлуатацію та п’ятиденне навчання щодо клінічного застосування.

Первинна ціна угоди була на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 68,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було столичне ТОВ «Медгарант» Олександра Островського з такою самою системою.

Київська фірма «УМТ+» належить Дмитру Лаврентію. У 2011-2013 рр.. він очолював вінницьке ПрАТ «УМТ» Андрія Рехака зі Словаччини, а нині керує ТОВ «АФС Медицинтехнік» компанії «АФС Медицинтехнік ГмбХ» (Німеччина) Свена Краутера.

За даними «УНН», у лютому в офісах «УМТ» і «УМТ+» пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами.

 

Склад придбаного комплексу:

  • Гентрі ОФЕКТ для системи AnyScan®SC – 1 шт.
  • Детектор до AnyScan SC, UHP випуск, 60 ФЕП, кристал 9,5 мм, FOV – 39x53см, з автоматичним контуруванням тіла – 2 шт.
  • Опція FLEX вільного руху детекторів навколо власної вісі – 1 шт.
  • Гентрі КТ (16 зрізів, апертура – 70 см, діагностичний режим) – 1 шт.
  • Низькоенергетичний коліматор з високою роздільною здатністю – 2 шт.
  • Низькоенергетичний коліматор загального призначення – 2 шт.
  • Високоенергетичний коліматор загального призначення – 2 шт.
  • Коліматорний візок (для 2-х коліматорів) – 3 шт.
  • Стіл пацієнта для системи AnyScan SC (з аксесуарами) – 1 шт.
  • Робоча станція збору даних Nucline – 1 шт.
  • Спеціалізована робоча станція для зображень ядерної медицини та КТ (з пакетами програмного забезпечення: InterView FUSION, Tera-Tomo 3D ОФЕКТ модуль покращення сканування кісток, Interview ХР планарний, ОФЕКТ, все тіло з Tera-Tomo 3D ОФЕКТ модуль, DICOM сервер 3.0 модуль, Tera-Tomo 2D планарний, все тіло модуль покращення зображення, Cardiac SW 4DM ОФЕКТ, Передове прогр. забезпечення КТ-постпроцессінг та діагностика) – 1 шт.
  • Кольоровий лазерний принтер 2400 dpi – 1 шт.
  • Захисна маніпуляційна шафа класу А з вертикальним ламінарним потоком – 1 шт.
  • Дозкалібратор – 1 шт.
  • Лабораторний стіл с свинцевим захистом під робо поверхнею – 1 шт.
  • Захищений сейф не менше 60 мм свинцю, 4 ящики – 1 шт.
  • Захищена шафа не менше 4 мм свинцю – 1 шт.
  • Контейнер для радіоактивних відходів, нержавіюча сталь, еквівалент не менше 5 мм свинцю, ємність не менше 20л – 1 шт.
  • Пересувний екран для столу, захищена стіна не менше 25 мм свинцю, вікно не менше 22 мм еквівалент Pb – 1 шт.
  • Вольфрамовий захист для шприца з вікном з Pb-скла 5 куб. см. – 2 шт.
  • Вольфрамовий контейнер для флаконів. Внутрішній діаметр не менше 33 мм, внутрішня висота не менше 60 мм, еквівалент Pb 40 мм – 2 шт.
  • Контейнер для шприців, не менше 6,5 мм свинцю, 13 мм з боків – 1 шт.
  • Монітор потужності фотонних полів, напівстаціонарний – 1 шт.
  • Монітор забруднення рук та ніг – 2 шт.
  • Монітор забруднення альфа-бета (сцинтиляційний), з кріпленням, акумуляторами і адаптером – 2 шт.
  • Інструкція з експлуатації.

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