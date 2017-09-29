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Конструкції для Подільського мосту через завод Порошенка купують у росіян

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На будівництві Подільського мостового переходу у Києві використовують металоконструкції виробництва «Кузні на Рибальському» та російського ЗАТ «Воронежстальмост», повідомляє «Bihus.Info».

За словами директора генерального підрядника будівництва – компанії «Еко-Буд-Трейд» – наразі в проекті задіяні ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська Кузня») президента Петра Порошенка, ПАТ «Мостобуд» екс-регіонала Володимира Продівуса, а також ТОВ «БК «Адамант».

За металоконструкції генпідрядник у червні-липні перерахував«Кузні на Рибальському» 150 млн грн. Ціни на окремі найменування невідомі.

У липні-серпні «Кузня» перерахувала за матеріали та роботи по будівництву мосту:

  • 17,40 млн грн – ТОВ «Мостобуд» (за будівництво, металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з’їзду, а також за інженерний та технологічний супровід виготовлення  металоконструкцій метро на Рибальському півострові)
  • 6,10 млн грн – ТОВ «Евромост» (в основному – за металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з’їзду)

Основним власником ТОВ «Евромост» є російський ЗАТ «Воронежстальмост». Найбільший окремий пакет акцій останнього у розмірі 29% належить ВАТ «Мостостройиндустрия», основними акціонерами котрого, у свою чергу, є Російський фонд федерального майна, Міністерство майнових відносин РФ, Іван Кокота, Владімір Колгін.

Нагадаємо, у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» обрало фірму «Еко-буд-трейд» генпідрядником добудови Подольського мостового переходу на контракт ціною 4,33 млрд грн. Однак вже після укладання угоди з’ясувалось, що «до технічного завдання не увійшли обсяги робіт з виготовлення та монтажу металоконструкцій прогонових будов лівоповоротного з’їзду з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів». Відтак у липні «Еко-буд-трейд» отримало додатковий підряд вартістю 0,44 млрд грн. на забутий у початковому проекті з’їзд.

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