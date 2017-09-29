Фармуніверситет роздав 19 мільйонів на італійське обладнання для розведення лабораторних мишей

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
29 Вересня 2017
Національний Фармацевтичний Університет (м. Харків) 1 вересня за результатами тендерів уклав дві угоди щодо обладнання для розведення лабораторних тварин на загальну суму 19,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Нині власником «Хімлаборреактиву» є британська компанія «Кемлаб Інвест ЛТД», зареєстрована у вересні 2014 р. і належить киянину Сергієві Кіщенку, який з родиною також володіє косметично-парфюмерними фірмами.
Раніше до складу засновників «Хімлаборреактиву» входив Борис Храновський. У 2000-2005 роках фірмою співволодів Василь Соколинський, підписант ПрАТ «Макрохім» Храновського і власник ТОВ «АЛТ Україна Лтд».
Усі три українські компанії разом заснували Київську міську галузеву організацію роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції», згодом «Хімлаборреактив» із неї вийшов.
Крім того, раніше співзасновником асоціації був Федір Кірпенко – власник ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп». За даними «OpenCorporates», із квітня 2016 року Кірпенко також входить до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S», яка є засновником українського ТОВ «Протек солюшнс Україна» Олександра Єзерського.
Нині харківською фірмою «Лабпартнер» володіє і керує Андрій Трехлеб, але торік засновником і директором був Андрій Григоренко. Вона має спільний номер телефону +380577521716 із ТОВ Науково-виробнича фірма «Екомет» Світлани Копосової, яка також володіє ПП «Медитех» з Олександром Зіскіним, Юлією Катуніною та Юрієм Дувінським. Його також вказували у «Прозорро» ФОП Ремер Анатолій Юрійович і ФОП Ханенко Вадим Миколайович.
Гарантійний строк на все обладнання, яке мають поставити цьогоріч, становить рік. Сума угод на піввідсотка нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 19,35 млн грн.
На обох тендерах єдиний конкурент ТОВ «Агросток Україна» пропонував продукцію того ж виробника на піввідсотка дешевше, проте не подав вчасно документи переможця, тож його пропозиції відхилили.
Київською фірмою «Агросток Україна» володіє та керує Юрій Гичка Миколайович, який брав участь у спеціалізованих конференціях в якості керівника відділу з реалізації мінеральних добрив «Макрохіму». Раніше суперник вказував у тендерній документації телефон 495-27-69, який також використовували «Макрохім» і «Хімлаборреактив».
|Постачальник / Сума угоди
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|ТОВ «Лабпартнер» / 8 850 000 грн.
|Універсальна вентиляційна система із сенсорним екраном для подавання повітря у клітки для стелажів будь-якого типу
|7
|1 264 286
|ТОВ «Хімлаборреактив» / 10 389 999 грн.
|Обладнаний стелаж під клітки однобічний на 36 кліток
|12
|483 195
|Кришка з фільтром на клітку
|433
|3 960
|Клітка
|469
|2 639
|Решітка на клітку
|433
|2 299
|Пляшка-поїлка з носиком в клітку
|469
|1 373
Tеги | Медицина, Обладнання