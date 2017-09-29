Фармуніверситет роздав 19 мільйонів на італійське обладнання для розведення лабораторних мишей

Національний Фармацевтичний Університет (м. Харків) 1 вересня за результатами тендерів уклав дві угоди щодо обладнання для розведення лабораторних тварин на загальну суму 19,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Хімлаборреактив» за 10,39 млн грн. поставить обладнані стелажі з клітками Sealsafe Next Blue Line для мишей виробництва «Tecniplast S.p.A.» (Італія).

Нині власником «Хімлаборреактиву» є британська компанія «Кемлаб Інвест ЛТД», зареєстрована у вересні 2014 р. і належить киянину Сергієві Кіщенку, який з родиною також володіє косметично-парфюмерними фірмами.

Раніше до складу засновників «Хімлаборреактиву» входив Борис Храновський. У 2000-2005 роках фірмою співволодів Василь Соколинський, підписант ПрАТ «Макрохім» Храновського і власник ТОВ «АЛТ Україна Лтд».

Усі три українські компанії разом заснували Київську міську галузеву організацію роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції», згодом «Хімлаборреактив» із неї вийшов.

Крім того, раніше співзасновником асоціації був Федір Кірпенко – власник ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп». За даними «OpenCorporates», із квітня 2016 року Кірпенко також входить до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S», яка є засновником українського ТОВ «Протек солюшнс Україна» Олександра Єзерського.

ТОВ «Лабпартнер» за 8,85 млн грн. замовили сім універсальних вентиляційних систем Smart Flow виробництва «Tecniplast S.p.A.» (Італія) із сенсорним екраном для подавання повітря у клітки для стелажів будь-якого типу по 1,26 млн грн./шт.

Нині харківською фірмою «Лабпартнер» володіє і керує Андрій Трехлеб, але торік засновником і директором був Андрій Григоренко. Вона має спільний номер телефону +380577521716 із ТОВ Науково-виробнича фірма «Екомет» Світлани Копосової, яка також володіє ПП «Медитех» з Олександром Зіскіним, Юлією Катуніною та Юрієм Дувінським. Його також вказували у «Прозорро» ФОП Ремер Анатолій Юрійович і ФОП Ханенко Вадим Миколайович.

Гарантійний строк на все обладнання, яке мають поставити цьогоріч, становить рік. Сума угод на піввідсотка нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 19,35 млн грн.

На обох тендерах єдиний конкурент ТОВ «Агросток Україна» пропонував продукцію того ж виробника на піввідсотка дешевше, проте не подав вчасно документи переможця, тож його пропозиції відхилили.

Київською фірмою «Агросток Україна» володіє та керує Юрій Гичка Миколайович, який брав участь у спеціалізованих конференціях в якості керівника відділу з реалізації мінеральних добрив «Макрохіму». Раніше суперник вказував у тендерній документації телефон 495-27-69, який також використовували «Макрохім» і «Хімлаборреактив».

Постачальник / Сума угоди Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ ТОВ «Лабпартнер» / 8 850 000 грн. Універсальна вентиляційна система із сенсорним екраном для подавання повітря у клітки для стелажів будь-якого типу 7 1 264 286 ТОВ «Хімлаборреактив» / 10 389 999 грн. Обладнаний стелаж під клітки однобічний на 36 кліток 12 483 195 Кришка з фільтром на клітку 433 3 960 Клітка 469 2 639 Решітка на клітку 433 2 299 Пляшка-поїлка з носиком в клітку 469 1 373

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