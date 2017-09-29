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Фармуніверситет роздав 19 мільйонів на італійське обладнання для розведення лабораторних мишей

29 Вересня 2017

Національний Фармацевтичний Університет (м. Харків) 1 вересня за результатами тендерів уклав дві угоди щодо обладнання для розведення лабораторних тварин на загальну суму 19,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • ТОВ «Хімлаборреактив» за 10,39 млн грн. поставить обладнані стелажі з клітками Sealsafe Next Blue Line для мишей виробництва «Tecniplast S.p.A.» (Італія).

Нині власником «Хімлаборреактиву» є британська компанія «Кемлаб Інвест ЛТД», зареєстрована у вересні 2014 р. і належить киянину Сергієві Кіщенку, який з родиною також володіє косметично-парфюмерними фірмами.

Раніше до складу засновників «Хімлаборреактиву» входив Борис Храновський. У 2000-2005 роках фірмою співволодів Василь Соколинський, підписант ПрАТ «Макрохім» Храновського і власник ТОВ «АЛТ Україна Лтд».

Усі три українські компанії разом заснували Київську міську галузеву організацію роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції», згодом «Хімлаборреактив» із неї вийшов.

Крім того, раніше співзасновником асоціації був Федір Кірпенко – власник ТОВ «Інтегрейтед Медікал Груп». За даними «OpenCorporates», із квітня 2016 року Кірпенко також входить до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S», яка є засновником українського ТОВ «Протек солюшнс Україна» Олександра Єзерського.

  • ТОВ «Лабпартнер» за 8,85 млн грн. замовили сім універсальних вентиляційних систем Smart Flow виробництва «Tecniplast S.p.A.» (Італія) із сенсорним екраном для подавання повітря у клітки для стелажів будь-якого типу по 1,26 млн грн./шт.

Нині харківською фірмою «Лабпартнер» володіє і керує Андрій Трехлеб, але торік засновником і директором був Андрій Григоренко. Вона має спільний номер телефону +380577521716 із ТОВ Науково-виробнича фірма «Екомет» Світлани Копосової, яка також володіє ПП «Медитех» з Олександром Зіскіним, Юлією Катуніною та Юрієм Дувінським. Його також вказували у «Прозорро» ФОП Ремер Анатолій Юрійович і ФОП Ханенко Вадим Миколайович.

Гарантійний строк на все обладнання, яке мають поставити цьогоріч, становить рік. Сума угод на піввідсотка нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 19,35 млн грн.

На обох тендерах єдиний конкурент ТОВ «Агросток Україна» пропонував продукцію того ж виробника на піввідсотка дешевше, проте не подав вчасно документи переможця, тож його пропозиції відхилили.

Київською фірмою «Агросток Україна» володіє та керує Юрій Гичка Миколайович, який брав участь у спеціалізованих конференціях в якості керівника відділу з реалізації мінеральних добрив «Макрохіму». Раніше суперник вказував у тендерній документації телефон 495-27-69, який також використовували «Макрохім» і «Хімлаборреактив».

Постачальник / Сума угоди Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
ТОВ «Лабпартнер» / 8 850 000 грн. Універсальна вентиляційна система із сенсорним екраном для подавання повітря у клітки для стелажів будь-якого типу 7 1 264 286
ТОВ «Хімлаборреактив» / 10 389 999 грн. Обладнаний стелаж під клітки однобічний на 36 кліток 12 483 195
Кришка з фільтром на клітку 433 3 960
Клітка 469 2 639
Решітка на клітку 433 2 299
Пляшка-поїлка з носиком в клітку 469 1 373

 

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