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Дружина донецького депутата замаскувала пансіонат на березі моря під житловий будинок

29 Вересня 2017

Дружина депутата Мангушської райради Донецької області Олега Штуцького влітку 2016 року зареєструвала право власності на житловий будинок площею 1200 квадратних метрів. Цим будинком виявився пансіонат «Шик» на березі Азовського моря у поселенні Урзуф Донецької області. Про це свідчать дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У роки президентства Віктора Януковича Олег Штуцький очолював управління внутрішньої безпеки в Донецькій області МВС України. Також займав посаду замначальника з безпеки «Придніпровської залізниці». На місцевих виборах 2015 року, позиціонуючи себе пенсіонером з Макіївки, пройшов до Мангушської райради від «Опозиційного блоку».

У декларації за 2016 рік Штуцький зазначив, що упродовж року отримував лише пенсію, якої набігло на 67 тис. грн. Дружина Ірина протягом року доходів не мала.

В середині 2016 Ірина Штуцька зареєструвала право власності на будинок площею 1200 кв м з ділянкою під ним, на 0,32 га, зазначивши, що він житловий.

Йдеться про пансіонат, розташований на березі Азовського моря у поселенні Урзуф Донецької області. Комплекс включає один житловий та два гостьові будинки, два басейни, водні гірки, два сараї, парковку тощо.

Пансіонат функціонував задовго до реєстрації права власності на нього. Про це свідчить коментар від липня 2012 року, залишений одним із відпочивальників на інтернет-форумі. У дописі зазначено номер мобільного телефону Ірини Штуцької, який та прописала як контактний, реєструючись підприємцем у 2010 році. Уже тоді пансіонат приймав відвідувачів, про що також свідчить відео, розміщене у YouTube. Вартість проживання в пансіонаті складає 800-2700 грн.

Щодо іншого нерухомого майна, то дружина Штуцького володіє також земельною ділянкою на 0,05 га у Мелекіному на Донеччині, а сам Штуцький – будинком на майже 215 кв м у Донецьку із земельною ділянкою під ним на 0,06 га.

Крім того, за даними кадастрової карти, у квітні 2014 року Штуцький отримав у користування на 49 років земельну ділянку за межами села Рубці Краснолиманського району Донецької області. Йдеться про наділ площею 0,045 га з цільовим призначенням «індивідуальне дачне будівництво», що розташований на березі річки Оскіл. У е-декларацію за 2016 рік Штуцький не вніс інформацію про цю ділянку.

З реєстру нерухомості відомо, що дачний будинок площею 108 кв м, розташований на ділянці Штуцького, належить братам Артему та Роману Скориковим. Батько Скориків, В’ячеслав Скориков, володіє ПП «Петр», що спеціалізується на оптовій торгівлі порцеляною, скляним посудом. За даними Youcontrol, у 2016 році підприємство експортувало більше 95% товарів в Росію.

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