Держспецзв’язку на три роки захистилось від DDOS-атак за 15 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
29 Вересня 2017
Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 1 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Спеціальні Телекомунікаційні Рішення» послуги у сфері глобальних мереж за 15,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
На три роки замовили:
Ціна угоди на три відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 16,00 млн грн.
Столична фірма «Спеціальні Телекомунікаційні Рішення» («СРТ»), яка вперше виграла тендер, є авторизованим дилером розробника «Arbor Networks» (Британія). Вона належить директору Сергію Лівенцеву, Юрію Безбородову та Олексію Пічкуру. Разом із нею по вул. Єлизавети Чавдар, будинок 1, офіс 9 прописане ТОВ «Укррадіоком» того ж Безбородова та Анатолія Татаріновова, яким керує Лівенцев.
Єдиним конкурентом було ТОВ «АРС Інтеграція» Євгена Кольваха з Боярки на Київщині, яке також авторизованим партнером «Arbor Networks».
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