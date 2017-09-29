Держспецзв’язку на три роки захистилось від DDOS-атак за 15 мільйонів

Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 1 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Спеціальні Телекомунікаційні Рішення» послуги у сфері глобальних мереж за 15,46 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На три роки замовили:

гарантійне сервісне обслуговування обладнання для Arbor Peakflow для захисту від DDOS-атак: рішення забезпечує доступність сервісів та візуалізацію мережу, захищаючи від атак рівня транспорту та додатків, атак фрагментами, використання вразливостей, спуфінгу та флуду;

технічну підтримку по телефону та електронній пошті 24х7х365 із привілейованим доступом до сайту Центру підтримки клієнта, модернізацією софту та технічним обслуговуванням оновлень;

підписку на Atlas Intelligence Feed стандартного рівня з автоматичним оновленням контенту через розгортання TMS.

Ціна угоди на три відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 16,00 млн грн.

Столична фірма «Спеціальні Телекомунікаційні Рішення» («СРТ»), яка вперше виграла тендер, є авторизованим дилером розробника «Arbor Networks» (Британія). Вона належить директору Сергію Лівенцеву, Юрію Безбородову та Олексію Пічкуру. Разом із нею по вул. Єлизавети Чавдар, будинок 1, офіс 9 прописане ТОВ «Укррадіоком» того ж Безбородова та Анатолія Татаріновова, яким керує Лівенцев.

Єдиним конкурентом було ТОВ «АРС Інтеграція» Євгена Кольваха з Боярки на Київщині, яке також авторизованим партнером «Arbor Networks».

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