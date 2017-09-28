Внутрішня перевірка УЗ підтвердила підозру НАБУ про шкоду від допугоди з «ВОГом» на 92 мільйона

Національне антикорупційне бюро подало до Київського апеляційного госпсуду додаткове клопотання про залучення до апеляційної скарги даних внутрішньої перевірки «Укрзалізницею» додаткової угоди №3 між філією «Центр забезпечення виробництва» та ТОВ «Вог Аеро Джет», які засвідчили нанесення шкоди державі на суму 92,48 млн грн.

Про це стало відомо з засідання 27 вересня суду, на якому був присутнім журналіст «Наших грошей».

В березні 2016 року «ЦЗВ» УЗ» і «Вог Аеро уклали договір на поставку 100 тис т дизпалива на суму 1,4 млрд грн. «Вог Аеро Джет» виграв завдяки тому, що виставив на торгах значно нижчі від конкурентів ціни. Однак потім через додаткові угоди ціна тонни дизпалива була збільшена.

НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами філії «ЦЗВ». Для того, щоб виграти справу в суді, НАБУ подало позов до госпсуду, вимагаючи визнати недійсною додаткову угоду №3 до основного договору між «ЦЗВ» і «Вог Аеро Джет». За даними слідства, сторони уклали цю допугоду попри відсутність будь-яких коливань ринку, що підтверджують довідки ДП «Держзовнішекспертиза». Відтак невмотивоване підняття закупівельної ціни завдало шкоди «Укрзалізниці» на суму 92,48 млн грн.

В кінці липня Господарський суд м. Києва визнав недійсною додаткову угоду №3, але не врахував вимоги НАБУ, що згадана допугода нанесла інтересам держави шкоду в розмірі 92,48 млн грн. Після цього НАБУ звернулася до апеляційного суду зі скаргою, в якій просило змінити мотивувальну частину рішення суду першої інстанції. До апеляційного суду звернулося і «Вог Аеро Джет», не погоджуючись з судовим рішення про недійсність додаткової угоди.

В апеляційному суді НАБУ надало новий документ на підтвердження свої скарги – результати внутрішньої перевірки «Укрзалізниці». Перевірка була зроблена на виконання доручення уряду і засвідчила, що при укладанні допугоди №3 було порушено законодавство про держзакупівлі, в результаті чого державі була нанесена шкода у вигляді зменшення обсягів закупленого дизпалива.

В свою чергу «Вог Аеро Джет» додало до своєї апеляції про скасування рішення госпсуду клопотання, у якому просило призначити нову експертизу, яка б проаналізувала цінову ситуацію на ринку нафтопродуктів під час укладання допугод в 2016 році з урахуванням особливостей договору фірми та «ЦЗВ». «Вог Аеро Джет» клопотало про проведення такої експертизи ДП «Укрпромзовнішекспертиза», яке підпорядковується в Мінеконорозвитку. Фірма знову стверджувала, що висновки судових експертиз НАБУ базуються на недостовірних даних консалтингових компаній.

Головуюча суддя Галина Жук ухвалила перенести продовження засідання з розгляду апеляцій на 10:45 18 жовтня. За цей час НАБУ і «Вог Аеро Джет» мають вивчити подані клопотання і підготувати письмові відмови.

Нагадаємо, «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» та «Вог Аеро Джет» 18 березня 2016 уклали договір на поставку 100 тис т дизпалива на суму 1,4 млрд грн.

«Вог Аеро Джет» виграв завдяки тому, що виставив на торгах ціни, значно нижчі від конкурентів та ринкового рівня. Однак потім через додаткові угоди ціна тонни дизпалива була збільшена більш як на 20%, хоча ринкова ціна за вказаний проміжок часу змінилася лише на 10%. Зокрема, додатковою угодою №3 – на 92 млн грн. А всього додаткових угод було п’ять.

Відповідно до звіту про виконання договору, у підсумку ТОВ «Вог Аеро Джет» поставило «Укрзалізниці» 83,6 тис т дизпалива, за яке було сплачено 1,4 млрд грн.

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