«Укртранснафта» купила крутий мікроавтобус Volkswagen за 2 мільйони

ПАТ «Укртранснафта» 29 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «Форвард Автоцентр» легковий автомобіль за 1,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять повнопривідний мікроавтобус Volkswagen Multivan 2017 року випуску, розрахований на 7-9 місць. Гарантійний строк становить чотири роки.

Автомобіль матиме дизельний двигун Євро 6 на 180 к. с., АКПП7, ліві й праві зсувні двері, трьохзонний кондиціонер, круїз-контроль, асистенти руху на підйомі та дальнього світла, систему стабілізації руху, системи проти блокування та пробуксовки коліс, камеру заднього ходу, мультимедійну систему з кольоровим дисплеєм, оббивку сидінь шкірою алькантара, сигналізацію зі скануванням кабіни/салону з автономною сиреною та антибуксирувальним пристроєм.

В автосалонах комплектації даної моделі із дизельним двигуном на 180 к. с., повним приводом та АКПП7 продають по 1,45-2,18 млн грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,90 млн грн.

Єдиний конкурент ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М» пропонував на 0,1%, або 2 тис грн. нижчу ціну. Однак пропозицію відхилили, бо її підписав Тимофій Іванов, який діє за довіреністю від ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна», не будучи ані керівником, ані засновником самого учасника. Обидві фірми входять у міжнародний автохолдинг «Атлант-М», який є об’єднанням низки компаній Росії, України та Білорусі.

Засновником «Форвард Автоцентр» із Закарпаття є Іван Ільтьо, а директором – Сергій Пеца. Останній керував нині ліквідованим ТОВ «Сервіс Центр-Мукачево» Андрія Васильовича Петьовки та Анжеліки Ільтьо, яка раніше була прописана разом з Іваном Ільотьо. У свою чергу Андрій Петьовка є сином Василя Петьовки, нардепа із групи «Воля народу», який доводиться двоюрідним братом Віктору Балозі.

Переможець зареєстрований по вул. Автомобілістів, 3 у с. Клячаново Мукачівського району в сусідніх корпусах з іншою фірмою Андрія Петьовки – ТОВ «Прем’єра Авто».

«Укртранснафту» очолює Микола Гавриленко. Це колишній директор та співвласник мережі автозаправок «Вік-ойл» Раніше він також був співвласником офшорної фірми «Turitella Corporation» разом з Андрієм Адамовським, Ігорем Філіпенком та Андрієм Малицьким. Довгий час через підконтрольний менеджмент держкомпанію контролювала група «Приват».

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