«Укртрансгазу» вдалось замовити у «Нафтогазу» газу на 8 мільярдів з прив’язкою до німецького хабу

ПАТ «Укртрансгаз» 27 вересня за результатами тендерів уклало низку угод з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб та балансування на 8,00 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Укладено шість угод з базовою ціною газу від 6 258 до 6 380 грн. за тисячу кубометрів без урахування ПДВ, що дешевше від актуального прайсу «Нафтогазу».

Найдешевше газ вийшов по тім лотам, де конкуренти «Енергетична нафтогазова компанія» та «Газпостач-Черкаси» торгувались і робили хоча б по одному кроку на зниження ціни в ході аукціону. В лотах, де єдиними допущеними до участі конкурентами держкомпанії були ТОВ «Мет Україна» та ТОВ «Еру Трейдінг» – ніхто ціну не знижував, а відтак вона залишилась максимальною.

Ціна газу в цих угодах прив’язана до звіту ICIS Heren Europian spot gas markets щодо зміни котирувань ціни газу на німецькому газовому хабі NetConnect Germany (NCG).

Формула визначення ціни наступна:

CP=PCPxKc/Kb+(Avg NCG DA – NCGbas)x10,35xKc

По кільком лотам заявки також подавали ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» і «LLC Trafigura Ukraine». Їх відхилили через різноманітні претензії. «Укрнафтобуріння» оскаржувала своє відхилення в АМКУ, однак встигло відкликати свою скаргу до остаточного розгляду антимонопольниками, пославшись на якісь «об’єктивні обставини».

Разом з тим, залишаються незавершеними ще дві закупівлі газового палива «Укртрансгазом» на очікувану суму 8,08 млрд грн. Як повідомляли «Наші гроші», по цим тендерам подавали скарги фірми «Скела терциум» та «УМВБ», які вимагали не тільки поновити себе на торгах . Вони також намагались відкликати свої скарги 13 вересня в один день з «Укрнафтобурінням». Однак за даними системи «Прозорро», «УМВБ» зробило це о 16:18 вечора, а Антимонопольний комітет загрузив в систему своє рішення про задоволення скарги ще вранці о 10:54. Ці торги наразі не завершені, система показує, що вони знаходяться в стадії «прекваліфікація». А статус скарги «УМВБ» наразі визначено як «Прийнято до розгляду» і «Рішення органу оскарження: Очікується», хоча по ній ще 13 вересня винесено рішення.

Нагадаємо, вищезгадані компанії «Трафігура Юкрейн» і «Скела терціум» опинились у переліку тих, чиї рахунки арештовані у «Альфа банку» в рамках розслідування Генпрокуратури по факту розкрадання коштів службовими особами «Укрспирту» на поставках природного газу. Також по справі арештовано рахунки компаній «Крафт енерджі», «Агро ресурс», «АГТ», «Старт енерджі».

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